陌生人臉朝下趴水面...柴犬緊張狂吠求救　爸傻眼：他在浮潛

寵物小組／採訪報導

「趕快起來！這樣會死翹翹啦！」永和這隻5歲的柴犬「小米」經常跟著把拔遊遍全台，這天他們來到小琉球花瓶岩玩水，沒想到天真的小米一看到有人臉朝下浮在水面上，便緊張地朝著陌生人狂吠，彷彿想要幫忙救對方上岸，這時把拔一看差點暈倒，原來那個人是在浮潛啦！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲柴：先生！趕快起來！這樣很危險！（圖／臉書粉專「Travel of Rice 小米遊記」授權提供，下同）

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影片中可以看到，小米一看到穿藍衣服的陌生男子，緩緩地從岸邊漂出去，便緊張地以為對方可能有難，開始朝著他不停激動大叫，甚至小心翼翼跟著他飄浮的路徑移動，數度走近拍打水面，似乎想要趕快叫醒對方，殊不知這位男子只是在浮潛，不過，小米天真又懂事的模樣讓網友全讚爆。

▲小米：來人啊趕快救救這位男子！

臉書粉絲專頁「Travel of Rice 小米遊記」PO出這則影片後，網友紛紛在底下留言道，「小米太懂事了。牠想救人，帥呀！」、「人性化的小米，真善良」、「牠真的很緊張誒，好聰明喔」、「真的是人類最死忠的朋友」、「可愛的小米想要當救難犬」、「小米真的在擔心耶！真是一隻好狗狗！」

▲小米到小琉球也有體驗浮潛！

小米遊記主要以介紹台灣戶外景點為主並進行全台校園巡迴生命教育，期望透過小米，鼓勵毛孩爸媽帶寶貝到一些戶外地點去遊玩並記錄下珍貴的點滴，同時遵守飼主該有的規範和道德。希望大家帶著毛孩們，平安順利的體驗台灣之美。讓大家感受到生命與大自然的活力，了解尊重生命、愛護環境以及相處之道。

▲飼主希望藉小米遊記來推動寵物友善環境。

「環境對寵物友善，我們也要對環境友善。」當你經常帶毛孩外出去旅行，接觸大自然，看看不同人事物，你會發現，很明顯你的毛孩就是健康有精神且穩重，玩起來就是這麼的活潑，你很清楚並感受到牠是快樂的。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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