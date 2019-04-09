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遛狗「天降一桶水」！　2樓婦跳針狂罵…一句話惹怒網：我也不想吞

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▲飼主帶柴寶出門卻被潑水。（圖／網友林小姐提供）

▲飼主帶柴寶出門卻無故被潑水。（圖／網友林小姐提供，下同）

寵物小組／綜合報導

住在高雄市的林姓飼主8日早上帶著家中的柴犬Coco散步時，毛孩一路邊走邊聞住家的花盆，沒想到這時樓上卻突然倒了一大桶水下來，淋得飼主半身濕，她氣得抬頭一看，一位老婦人探頭痛罵，「你們這些養狗的都到處大便！」無辜飼主舉起手上的水瓶與撿便袋反駁，但婦人仍理直氣壯批評養狗者，此舉惹怒網友。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主表示，由於早上被小孩拖了點時間，因此這天選擇了一條較少路過的捷徑，Coco在路上好奇聞了聞某戶人家的花盆，怎料2樓卻突然潑了一桶水下來，所幸一旁的柴寶沒事，但自己卻無奈被淋得半身濕，她抬頭看到一位老婦人躲著，氣得怒問對方3次「你有事嗎？」婦人才默默探頭嚷嚷，「你們這些養狗的都到處大便！」

請繼續往下閱讀...

▲飼主帶柴寶出門卻被潑水。（圖／網友林小姐提供）

▲林姓飼主出門一定會隨身攜帶水瓶與撿便袋。

這時飼主又氣又無奈舉起手上隨身攜帶的水瓶與撿便袋，並表示自己是有在處理狗狗大小便的人，「何況我們根本只是路過，連屎尿的痕跡都沒出現在你家門口。」沒想到婦人卻仍理直氣壯跳針碎唸，不斷批評養狗人士，讓飼主差點理智線斷掉，直呼「這口氣真的嚥不下」！

對此，網友紛紛為飼主抱不平，也認為婦人行為過於偏激不當，「潑水算公然侮辱嗎？算的話，報警」、「很討厭這樣的人自以為是，只要看到有人溜狗就認為狗便是你留的真的莫名其妙」、「建議可以留在原地報警，當下錄影存證」、「太誇張了！！！」、「怎麼跟我遇過的狀況一模一樣！難道是同一戶？」、「如果是我也不想吞下去，被澆水耶....感覺超級差，氣死人」。

▲飼主帶柴寶出門卻被潑水。（圖／網友林小姐提供）

▲柴犬Coco與妹妹。

飼主坦言，附近確實經常有狗便問題，而里長也都有放置告示牌提醒，但不會清的人還是不清，「其實最開始我自己只會帶撿便袋出門，當時沒想過『尿』也會造成人家的困擾，有次被一個阿北罵，我回家馬上準備一個沖尿的瓶子，自己錯了當然是要反省自己，但這次真的有點無言，上班的制服都濕了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

依據《廢棄物清理法》第11條第6款規定，家畜或家禽在道路或其他公共場所便溺者，由所有人或管理人清除，違者可處1千2百元以上、6千元以下罰鍰，但必須要有直接證據證明飼主「放任寵物在公共區域大小便」，才能加以裁罰。

小提醒：帶毛孩散步的時候，要記得順手清理排泄物喔！同時也呼籲民眾理性溝通、互相尊重，共同維護環境與和平！

▲飼主帶柴寶出門卻被潑水。（圖／網友林小姐提供）

▲柴：撿屎官出門要記得幫忙撿屎啦♥

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關鍵字： 遛狗柴犬大便潑水

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第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

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