浪浪後肢腫瘤病重　通報完1天內「安樂死」…動保處回應了

▲桃園流浪小小黑遭安樂死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

寵物小組／綜合報導

桃園市動保處於2月26日接獲民眾通報，朝陽公園內有隻流浪狗「小小黑」後肢有腫塊、跛行，請求動保處幫忙處理。數日後動保處卻被踢爆，小小黑早已在24小時內被草草處以「安樂死」，讓愛狗人士紛紛痛批違反了「零安樂」的政策，而動保處回應，此案經專業醫師評估，另外也已與相關人員針對作業流程做檢討。

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小小黑在26日被動保處帶走，卻在27日就馬上被安樂死，愛狗人士認為，政府一再提倡「零撲殺、零安樂」，卻仍草率地決定一個生命的去留，若當時將牠「原放」，可能狗狗還有被救援的機會，更何況小小黑一直以來精神狀況都非常好，怎麼會因為一次通報，就這樣莫名結束了生命。

▲桃園動保處24小時內將浪浪安樂死遭質疑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

動保處處長陳英豪表示，當時動保人員將犬隻帶至合作簽約的動物醫院後，獸醫師評估狗狗的後肢腫塊為惡性腫瘤，日後轉移將可能帶給犬隻痛苦，此外，由於患部面積過大，若以切除處理的話風險過高，經過慎重專業的評估後，才決定對犬隻進行人道處置。

一般來說，若流浪犬隻病重須以安樂死處置，通常都會在24小時內決定並實行，對於此次案件遭民眾質疑動物人道處置時機不當，陳英豪也坦承，對於小小黑安樂死一事感到遺憾，若當初在實行前，先行與愛爸愛媽溝通商討，可能就會有更好的處理方式，而目前也已與相關人員針對作業流程做出檢討，避免日後類似事件再發生。

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