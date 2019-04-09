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住在雞舍隔壁...小狗學雞叫「卡痰破音」網笑噴：投錯胎

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▲小狗學雞叫。（圖／翻攝自抖音「267436512」）

▲汪：我們一起學雞叫，一起咕咕咕咕咕 ～（圖／翻攝自抖音「267436512」，下同）

寵物小組／綜合報導

毛孩小時候就像小朋友一樣，模仿能力超強！抖音APP用戶「267436512」日前分享了一段影片，這隻奶白色的小狗一聽到隔壁的公雞啼叫，便學起對方的叫聲，極力地想要模仿，雖說有幾分神似，但牠最後卻不小心卡痰破音，讓人不禁嘴角失守，網友也直呼牠可能是投錯胎了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片中可以看到，小白狗原本悠哉地坐在原地，一聽到旁邊傳來陣陣雞啼聲，便調皮地學了起來，對著天空大聲地發出咕咕聲，原本還想稱讚牠的模仿功力，沒想到下一秒牠卻直接落漆，像是人類卡痰一樣的狀態，不小心出糗破音了，讓網友瞬間笑出來。

請繼續往下閱讀...

這則影片在臉書上被瘋傳，短短一天內就吸引了570萬觀看次數，網友看了都紛紛笑回，「太可愛了小狗狗」、「下輩子想當雞」、「原來是投錯胎了」、「從小就很會模仿」、「聽到後面笑翻了」、「靈魂交換，其實牠是隻雞」、「跟雞相處太久了」、「笑死哈哈哈哈」、「好可愛啊以為自己是雞」、「破音哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

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關鍵字： 叫聲破音

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