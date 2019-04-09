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半月鬥魚「被消失」！　她重金急尋失蹤魚口...網笑噴

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▲半月鬥魚被消失，2汪裝傻。（圖／網友Cat Spring授權提供）

▲半月鬥魚被消失，飼主重金協尋。（圖／網友Cat Spring授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

高雄市鳳山區發生一起鬥魚命案！網友Cat Spring家中的半月鬥魚這天無故「被消失」，她中午出門一趟回來，卻發現魚缸的蓋子掉到水裡，而缸裡的魚甚至直接失蹤，她心慌地趕緊四處翻找，卻連鬥魚的屍體都沒看到，這時飼主心痛拿著魚缸靠近家裡2隻貴賓質問，汪汪們見狀卻立馬跑給她追，讓她似乎瞬間懂了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

這隻半月鬥魚是兒子送的禮物，才剛來到家裡5天，沒想到卻疑似落入毛孩的嘴裡，當飼主拿著魚缸靠近標準貴賓「冬蟲」與灰貴賓「山藥」時，牠們卻只是不斷裝傻，甚至調皮地跑給媽媽追，馬麻無奈地說，「以後我想我不會再養魚了，不想要再讓他們有機會造孽了...前兩天偷吃香蕉留下了證據， 今天學聰明了， 吃乾抹淨一點渣渣都沒有留下來。」

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▲半月鬥魚被消失，2汪裝傻。（圖／網友Cat Spring授權提供）

▲半月鬥魚才剛到家裡5天，卻這樣不告而別。

▲半月鬥魚被消失，2汪裝傻。（圖／網友Cat Spring授權提供）

▲汪：蛤？你說什麼？

先前冬蟲也曾把哥哥學校要交的「魚標本」作業咬壞，害得那隻魚就這樣死了2次，不過，其實目前哥哥房裡還有養其他的魚，毛孩們偶爾也會進去觀賞，但卻從沒碰過，經過了這一次的慘痛經驗，馬麻決定今後只要哥哥離開房間，就要隨時把房門鎖上，避免之後再有更多無辜魚兒受害。

▲半月鬥魚被消失，2汪裝傻。（圖／網友Cat Spring授權提供）

▲哥哥的魚標本也曾被冬蟲咬壞。

▲半月鬥魚被消失，2汪裝傻。（圖／網友Cat Spring授權提供）

▲「我們什麼都沒做喔！」

飼主PO出貼文後，網友全都笑歪猜測兇手，「魚會不會壓力過大跳樓」、「聞聞看牠倆嘴巴有沒有鮮的味道...」、「兩兄弟可能協助魚，學尼莫從下水道逃走了」、「魚嫌缸子小，離家出走了！冬蟲可能有幫忙打包行李。」、「麻麻要裝監視器了！好想知道答案喔！」、「鬧出命案不行幫你們講話了」、「生魚片的概念」、「你只能明天撿查狗糞內有沒有魚骨頭了...」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲半月鬥魚被消失，2汪裝傻。（圖／網友Cat Spring授權提供）

▲馬麻讓愛搗蛋的2汪「自選家法」。

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關鍵字： 半月鬥魚魚缸標準貴賓灰貴賓

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