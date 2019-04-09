ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

上課帶貓就加分送罐罐！「貓奴教授」搶看狂誇：牠很認真

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者陳靜／採訪報導

想不到主子才是拿高分的法寶！新竹縣湖口網友洪雅喬這天帶貓咪「阿滴」去學校上課，同學們紛紛抵擋不了喵星人的魅力，只顧著伸手嚕貓，沒想到連教授的貓奴身分也一秒露餡，甚至向同學開玩笑喊話，「以後你來上課帶他的話，學期成績加分，還有罐罐！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲上課帶貓就加分送罐罐。（圖／網友洪雅喬授權提供）

▲喵：教授先幫我家奴才加10分吧。（圖／網友洪雅喬授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

馬麻表示，由於先前阿滴患了季節性過敏與耳朵發炎，醫生建議要讓牠多多出門曬太陽，因此飼主才在上課時隨身攜帶著喵皇，原本還以為貓咪到陌生環境會緊張逃跑，沒想到牠卻非常放鬆自在，懶洋洋地躺在桌子上享受女同學們的按摩服務，超萌的模樣連教授也忍不住偷瞄幾眼。

▲上課帶貓就加分送罐罐。（圖／網友洪雅喬授權提供）

▲阿滴身上聚集的目光瞬間比教授還要多XD

▲上課帶貓就加分送罐罐。（圖／網友洪雅喬授權提供）

▲阿滴：今天上課好累喔，我先睡了。

下課後，教授不僅搶著看貓，稱讚阿滴「上課很認真」，還向學生喊話，若是以後再帶貓來上課的話，學期成績加分，還要送上罐罐，讓同學們笑壞，而教授也甚至差點因此而趕不上開會時間，可以看出原來教授也是個超級貓奴啊！

▲上課帶貓就加分送罐罐。（圖／網友洪雅喬授權提供）

▲「今天不想去上學啦～」

▲上課帶貓就加分送罐罐。（圖／網友洪雅喬授權提供）

▲為了奴才的成績，你還是得去XD

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛被萌翻表示，「好沒節操的貓啊！」、「這也太好了哈哈哈」、「老師也被收服了」、「下輩子我也要當這種貓」、「爽貓」、「一臉這是天堂嗎的臉」、「有妹子按摩，還有罐罐吃，這麼好」、「天啊我也要修這門課」、「老師說不定毒癮犯了會跑來借吸幾口」、「老師也是貓奴XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲上課帶貓就加分送罐罐。（圖／網友洪雅喬授權提供）

▲2兄弟差點被棄養，所幸被飼主帶回家。

▲上課帶貓就加分送罐罐。（圖／網友洪雅喬授權提供）

▲這2喵感情好好，太萌啦！

▼更多精采影音

關鍵字： 喵喵教授上課學校

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

隔1個月又是你！　笑眼汪車窗蹦出「3度搶劫」：又見..

拉拉牽「失控妹」散步遭拒　牠氣炸拖回家：你別去了！

阿金趁紅燈「換主人」　背對爸穩坐隔壁機車：先走囉～

桃園汴洲公園出現「綠色雞皮」　家犬誤食口吐白沫送急..

奇葩巴哥「背向式」上床　脖子狂折90度...網：不..

領養隔天又遭棄！4年後「憂鬱症→萌店柴」還交了男友

影／第一次看到狗！「2條吐司貓」慢動作逼近...黑..

忘記爸媽不在家！褓姆提醒...暴衝歐告秒停腳：啊對..

9歲慈祥柴被摸頭　露「謎之微笑」憋嘴...網笑：禮..

柯基求爸陪演「護食遊戲」　見手靠近秒怒吼：碰屁啊！

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我..

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶..

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊..

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛X..

《倉鼠人》荒廢的鷄舍大改造 竟然變成雞雞打架爭老大

柴可兔斯貓-柴犬不領情！胖妃一秒惱羞反怒咬

【毛爸鮮食提案】寵物專屬港式蘿蔔糕！毛孩也能大口吃

【侑敏頻道】發懶的午後 兔寶們躺著吃小麥草

浪浪別哭-與毛孩分離後的傷痛讓你害怕？其實更應該勇..

寵物訓練師-別再強抱你的貓！訓練師2個方法幫你收服..

住在雞舍隔壁...小狗學雞叫「卡痰破音」網笑噴：投..

136公斤黑毛豬走失　「用麵包」警員神操作

黃狗遭山豬吊斷腿「血肉露白骨」　側腹浮肋骨痕…無助..

當媽就是無敵！一手抱嬰兒「神腳搔下巴」　2寶爽爽臉..

丐幫掌門汪討吃　手架「打狗棒」耍狠找奴才輸贏：別惹..

上課帶貓就加分送罐罐！「貓奴教授」搶看狂誇：牠很認..

竟敢比我吵！月月「凹嗚」PK小喇叭　網笑翻：耳膜挑..

浪浪後肢腫瘤病重　通報完1天內「安樂死」…動保處回..

影／「松露狗」戴嘴套眼泛淚光　網瘋傳「受虐照」真相..

主子「眼神殺」誰動花生酥就咬誰！奴才甜笑：爸爸疼牠..

全新馬自達3「81萬元起」接單開賣　Skyacti..

以愛麗絲夢遊仙境發想　Daimon‧犇廚魔館用餐分..

「最美魚販」硬起來喊告！　怒控經紀人惡意中傷：人在..

住在雞舍隔壁...小狗學雞叫「卡痰破音」網笑噴：投..

KID兩年胖20公斤「M→XL」凸肚現形：身體變很..

136公斤黑毛豬走失　「用麵包」警員神操作

小飛象「歡樂馬戲團」快閃誠品南西　超療癒TOP5熱..

獨家／威秀影城確定漲價！《復仇者聯盟4》票價多30..

「媽祖婆我愛您」追分國小學生高喊　白沙屯媽調頭進校..

NBA球員也認定KD去尼克？　勇士老闆：他選什麼我..

寵物動物熱門新聞

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

夜市買排骨酥驚見「貓奴神器」！

二哈行為超傻眼　網見牠本名懂了

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

褓姆提醒「爸媽不在」暴衝汪秒停

隔了1個月...汪車窗蹦出3度..

汪見媽拿「地雷」走來眼神死折手

貓養1年走鐘！爸PO對比照超爆..

廢棄動物園驚見獅子老虎原地等死

爸嗆「敢養狗我就殺人」兩年後變..

掃二度遭棄陰霾　小狐狸聽彈琴睡..

二哈逼路人買熱狗！4年持續打劫

讀者迴響

熱門新聞

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

夜市買排骨酥驚見「貓奴神器」！

二哈行為超傻眼　網見牠本名懂了

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

褓姆提醒「爸媽不在」暴衝汪秒停

隔了1個月...汪車窗蹦出3度..

汪見媽拿「地雷」走來眼神死折手

貓養1年走鐘！爸PO對比照超爆..

廢棄動物園驚見獅子老虎原地等死

爸嗆「敢養狗我就殺人」兩年後變..

掃二度遭棄陰霾　小狐狸聽彈琴睡..

二哈逼路人買熱狗！4年持續打劫

德國牧羊犬遭活活打死　飼主阻止..

最新影片

更多

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我去上廁所

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶啊！

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊：這是家暴啦！

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛XD

《倉鼠人》荒廢的鷄舍大改造 竟然變成雞雞打架爭老大

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面