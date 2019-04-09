上課帶貓就加分送罐罐！「貓奴教授」搶看狂誇：牠很認真

記者陳靜／採訪報導

想不到主子才是拿高分的法寶！新竹縣湖口網友洪雅喬這天帶貓咪「阿滴」去學校上課，同學們紛紛抵擋不了喵星人的魅力，只顧著伸手嚕貓，沒想到連教授的貓奴身分也一秒露餡，甚至向同學開玩笑喊話，「以後你來上課帶他的話，學期成績加分，還有罐罐！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲喵：教授先幫我家奴才加10分吧。（圖／網友洪雅喬授權提供，下同）

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馬麻表示，由於先前阿滴患了季節性過敏與耳朵發炎，醫生建議要讓牠多多出門曬太陽，因此飼主才在上課時隨身攜帶著喵皇，原本還以為貓咪到陌生環境會緊張逃跑，沒想到牠卻非常放鬆自在，懶洋洋地躺在桌子上享受女同學們的按摩服務，超萌的模樣連教授也忍不住偷瞄幾眼。

▲阿滴身上聚集的目光瞬間比教授還要多XD

▲阿滴：今天上課好累喔，我先睡了。

下課後，教授不僅搶著看貓，稱讚阿滴「上課很認真」，還向學生喊話，若是以後再帶貓來上課的話，學期成績加分，還要送上罐罐，讓同學們笑壞，而教授也甚至差點因此而趕不上開會時間，可以看出原來教授也是個超級貓奴啊！

▲「今天不想去上學啦～」

▲為了奴才的成績，你還是得去XD

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛被萌翻表示，「好沒節操的貓啊！」、「這也太好了哈哈哈」、「老師也被收服了」、「下輩子我也要當這種貓」、「爽貓」、「一臉這是天堂嗎的臉」、「有妹子按摩，還有罐罐吃，這麼好」、「天啊我也要修這門課」、「老師說不定毒癮犯了會跑來借吸幾口」、「老師也是貓奴XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲2兄弟差點被棄養，所幸被飼主帶回家。

▲這2喵感情好好，太萌啦！

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