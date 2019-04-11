媽媽去上班囉！「這張圖」看出貓與狗的差別...網淚推

▲一張圖看出貓跟狗的差別。（圖／網友Angela Hon-Fuego授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

果然是典型的貓與狗！香港飼主Angela Hon-Fuego在臉書社團「米克斯傳奇」PO出家中毛孩萌照，這天馬麻準備出門上班，關門的前一刻順手將孩子們的模樣拍下，沒想到卻意外說盡了貓咪和狗狗的差別，汪星人笑著歡送媽咪的樣子，與喵喵毫不在意的心情成對比，網友們家裡的情況完全體現在這張照片上！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻無奈笑說，其實這一幕還算是難得的情景，通常家裡的貓咪「Misa」聽到主人要出門時，只會悠悠地躺在床上不為所動，無論媽咪要去哪，牠也不會有任何反應；相對地，汪星人「Maruko」則是會每天目送馬麻出門，一看到主人回家，也總是第一時間衝上前迎接，但Misa仍只會坐在床上，冷冷地看一眼，再繼續做自己的事。

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▲馬麻回家了，汪汪開心迎接，而喵喵則是毫不在意。

雖然Misa對主人的去留毫無反應，大部分時間的牠也都覺得自己是個皇太后，認為自己高高在上，但其實牠偶爾還是個愛撒嬌的小貓咪，而且和Maruko的感情非常好，每當媽媽帶狗狗去散步時，Misa總會在家不斷喵喵叫，等待汪妹妹趕快回來，2毛孩從小就一起長大，和彼此可以說是密不可分的關係了！

▲不論馬麻要去哪，Misa總是悠悠地躺在床上。

這張照片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友看了紛紛大推回道，「我噗哧笑了XD」、「狗：不要走、貓：誰理你」、「我家也是這樣」、「汪：媽媽要早點回來喔～我會好想妳、喵：鏟屎官要去快去，回來記得帶罐罐就好。」、「這一切是誤會，貓貓的心在流淚，不忍看這分離的畫面XD」、「我家也是這樣」、「好寫實」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲若是汪妹妹出門散步，Misa就會在家喵喵叫，希望牠趕快回家。

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