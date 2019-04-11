不吃飯就「打電話給蟑螂」！米克斯聽到「喂」秒衝碗前：我吃

記者陳靜／採訪報導

現在的汪星人「出頭」越來越多！網友Jennifer Huang家中的米克斯「哈利寶（Haribo）」每天吃飯都要三催四請，沒想到有天主人意外發現，只要威脅牠要「打電話給蟑螂」，毛孩就會馬上衝到飼料碗前低吼，雖然看似非常不情願，卻會因此乖乖吃飯，讓馬麻滿頭問號笑翻了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：每次都只會用這招......明知道我怕。（圖／網友Jennifer Huang授權提供，下同）

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馬麻無奈表示，哈利寶每天看到飼料都愛吃不吃的，但是每當牠不吃飯就會胃不好，胃不好就會嘔吐，於是主人想盡辦法逼牠吃飯，卻總是碰壁。「只要有人打電話來牠都很興奮，有一天我就看到蟑螂，然後我就開始『喂～請問是蟑螂嗎等等等』，開始與蟑螂講電話，結果牠就開始吃飯了，從此之後都用這招逼牠吃飯。」

▲看來可能要把狗狗娃娃換成蟑螂娃娃了。

無厘頭的哈利寶不知道對蟑螂是愛還是恨，只要看到就會想去抓，但是這時若媽媽出手幫忙，牠反而會對馬麻生氣作勢開咬，結果蟑螂就趁機逃跑了，讓Jennifer Huang超無言；此外，哈利寶還有個小怪癖，若沒聽到主人說「3」就堅持不吃零食，就算媽媽從頭數到2千，只要沒出現3絕對不張嘴。

▲如果沒說「3」，哈利寶絕對不會開口吃零食。

▲「以後多買一些好吃零食，就不用找蟑螂來了啦！」

影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友看了全笑翻表示，「這是什麼梗啦！！！」、「什麼鬼哈哈哈哈」、「太好笑了XDD」、「本年度最好笑的超可愛的啦」、「蟑螂到底惹到牠什麼了XD」、「我女兒問蟑螂電話幾號？她也要找牠」、「蟑螂覺得躺著也中槍」、「這個會紅」、「主人好累還要一人分飾兩角，但聲音都不用變XD」、「求蟑螂本人現身！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲無厘頭的哈利寶總讓家人笑翻。

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