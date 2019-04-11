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辦公室出現「貞子之手」　披頭散髮趴窗摸狗：快碰到了！

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記者陳靜／採訪報導

當「摸狗」成為學生下課後的小確幸！花蓮品格英語學院的校犬「布朗妮」就像校園裡的小明星，無論牠身在何方，只要下課時間一到，一定會有大批粉絲爭相「摸一把」，不過學校規定學生不能任意走進辦公室，沒想到小朋友們卻一個個趴在窗邊，披頭散髮倒頭栽伸出「貞子之手」，只為了摸狗狗一下！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲學生為了摸校犬無所不用其極。（圖／網友Vanessa Lin授權提供）

▲學生為了摸校犬無所不用其極。（圖／網友Vanessa Lin授權提供，下同）

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由於學校規定學生們有事找老師才能進辦公室，不能為了摸布朗妮而任意進出，但孩子們不敵汪星人的魅力，為了碰狗狗一把無所不用其極，看著布朗妮躺在辦公室牆角，他們直接把手和頭伸進窗戶，努力拉長手臂用指尖觸碰，幾乎半個身體都要爬進窗戶了，但學生們仍不放棄，只期待著下一秒布朗妮能趕快起身。

▲學生為了摸校犬無所不用其極。（圖／網友Vanessa Lin授權提供）

▲再伸長一點！快碰到了！

布朗妮的飼主同時也是學校老師Vanessa Lin表示，幾乎每節下課都會有不同的學生來找狗狗玩，有時候他們甚至會用「爬」的偷偷進來，同時堅稱自己的腳還沒踏進辦公室，所以沒有超線，由此可看出孩子們都非常愛狗，也藉此為學生們上了一課生命教育。

▲學生為了摸校犬無所不用其極。（圖／網友Vanessa Lin授權提供）

▲學生表示：我們的腳還沒踏進來。

影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友看了全笑翻表示，「都躲到牆角了，還是被發現XD」、「可以拍一部“101種摸到布朗妮的方法”」、「結果小朋友畢業後手都特別長」、「這間學校很優質很有愛」、「布娘娘乏了～跪安吧」、「摸到了摸到了XD」、「與溫柔的一顆心接觸的渴望，是人類從小就有的，為什麼很多人長大就忘了呢」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲學生為了摸校犬無所不用其極。（圖／網友Vanessa Lin授權提供）

▲布朗妮每節下課都會有粉絲來看牠。

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關鍵字： 校狗米克斯辦公室窗戶

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