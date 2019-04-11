第1次幫主子剃毛...「黑貓→受傷山豬」媽向牠道歉100次

▲黑貓被剃成「受傷山豬」。（圖／網友鄭穎芊授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者陳靜／採訪報導

以後剃毛還是給專業的來吧！近期天氣漸漸轉熱，於是汐止網友鄭穎芊這天便決定要親手幫家裡的主子剃毛，沒想到身為剃毛新手的她卻真的失手，黑貓「黑丸」原本一身烏黑亮麗的毛，立馬變成白一塊、灰一塊的不均勻毛色，網友看了不禁嘴角失守，甚至有人以為「版主撿到受傷山豬」，笑翻眾人。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」分享了愛貓剃毛照並表示，「可以跟我分享第一次幫主子剃毛的照片嗎？我想安慰一下牠...我真的不是故意的，我也跟牠道歉一百次了...。」畫面中黑貓已經不再是黑貓，背上的毛色不均，網友甚至擔心貓咪會因此憂鬱，但幸好黑丸剃毛後心情正常，也有好好吃飯，一如往常愛撒嬌。

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▲這......也算是一種特色啦XD

▲黑丸：把我的黑毛還我。

「謝謝各位的指教，我也了解了皮膚沒有生病不太需要剃毛，等牠長出來之後沒有需要我也不敢再剃了！」馬麻坦承像是上了一課，先前會決定親手幫毛孩剃毛，其實是因為主子非常膽小，對外人敵意很重，怕牠不敢去寵物美容，才會自己動刀，事實上，另1隻貓咪「貓貓」也不小心剃壞了，但幸好2喵心情都沒有受影響。

▲貓貓「輕微」剃壞的模樣。

▲剃毛前、剃毛後。

照片上傳至臉書後，網友看了又心疼又好笑表示，「手不巧真的別省錢啦......主子半夜會掉淚啦！」、「最好門窗緊閉...不然我怕主子會離家出走」、「妳完了，趕快和解，不然後果不堪設想」、「牠應該想喵妳100拳」、「趕快把所有反光、鏡子都收好」、「好像烏骨雞XD」、「像用沒水的黑色馬克筆上色XD」、「我以為是版主貼的是撿到受傷的山豬之類的文」、「不停讚美就對了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲其實看久也蠻可愛的啦，出門不怕找不到自家主子XD

▲喵：奴才下次換我幫你剪頭髮。

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