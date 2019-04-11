ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

第1次幫主子剃毛...「黑貓→受傷山豬」媽向牠道歉100次

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲黑貓剃毛被剃成受傷山豬。（圖／網友鄭穎芊授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑貓被剃成「受傷山豬」。（圖／網友鄭穎芊授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者陳靜／採訪報導

以後剃毛還是給專業的來吧！近期天氣漸漸轉熱，於是汐止網友鄭穎芊這天便決定要親手幫家裡的主子剃毛，沒想到身為剃毛新手的她卻真的失手，黑貓「黑丸」原本一身烏黑亮麗的毛，立馬變成白一塊、灰一塊的不均勻毛色，網友看了不禁嘴角失守，甚至有人以為「版主撿到受傷山豬」，笑翻眾人。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」分享了愛貓剃毛照並表示，「可以跟我分享第一次幫主子剃毛的照片嗎？我想安慰一下牠...我真的不是故意的，我也跟牠道歉一百次了...。」畫面中黑貓已經不再是黑貓，背上的毛色不均，網友甚至擔心貓咪會因此憂鬱，但幸好黑丸剃毛後心情正常，也有好好吃飯，一如往常愛撒嬌。

請繼續往下閱讀...

▲黑貓剃毛被剃成受傷山豬。（圖／網友鄭穎芊授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這......也算是一種特色啦XD

▲黑貓剃毛被剃成受傷山豬。（圖／網友鄭穎芊授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑丸：把我的黑毛還我。

「謝謝各位的指教，我也了解了皮膚沒有生病不太需要剃毛，等牠長出來之後沒有需要我也不敢再剃了！」馬麻坦承像是上了一課，先前會決定親手幫毛孩剃毛，其實是因為主子非常膽小，對外人敵意很重，怕牠不敢去寵物美容，才會自己動刀，事實上，另1隻貓咪「貓貓」也不小心剃壞了，但幸好2喵心情都沒有受影響。

▲黑貓剃毛被剃成受傷山豬。（圖／網友鄭穎芊授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓貓「輕微」剃壞的模樣。

▲黑貓剃毛被剃成受傷山豬。（圖／網友鄭穎芊授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲剃毛前、剃毛後。

照片上傳至臉書後，網友看了又心疼又好笑表示，「手不巧真的別省錢啦......主子半夜會掉淚啦！」、「最好門窗緊閉...不然我怕主子會離家出走」、「妳完了，趕快和解，不然後果不堪設想」、「牠應該想喵妳100拳」、「趕快把所有反光、鏡子都收好」、「好像烏骨雞XD」、「像用沒水的黑色馬克筆上色XD」、「我以為是版主貼的是撿到受傷的山豬之類的文」、「不停讚美就對了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲黑貓剃毛被剃成受傷山豬。（圖／網友鄭穎芊授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲其實看久也蠻可愛的啦，出門不怕找不到自家主子XD

▲黑貓剃毛被剃成受傷山豬。（圖／網友鄭穎芊授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵：奴才下次換我幫你剪頭髮。

▼更多精采影音

關鍵字： 黑貓山豬剃毛

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

住在雞舍隔壁...小狗學雞叫「卡痰破音」網笑噴：投..

半月鬥魚「被消失」！　她重金急尋失蹤魚口...網笑..

遛狗「天降一桶水」！2樓婦跳針狂罵　一句話惹怒網：..

上課帶貓就加分送罐罐！「貓奴教授」搶看狂誇：牠很認..

浪浪後肢腫瘤病重　通報完1天內「安樂死」…動保處回..

隔1個月又是你！　笑眼汪車窗蹦出「3度搶劫」：又見..

拉拉牽「失控妹」散步遭拒　牠氣炸拖回家：你別去了！

阿金趁紅燈「換主人」　背對爸穩坐隔壁機車：先走囉～

桃園汴洲公園出現「綠色雞皮」　家犬誤食口吐白沫送急..

奇葩巴哥「背向式」上床　脖子狂折90度...網：不..

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大.....

「尖刺煉獄」囚禁97隻絕望鯨魚　普丁砸1.4億夏天..

最「派」柯基神配音又來啦！ 為母汪爭風吃醋笑翻百萬..

「過世」貓感性告白生日願望　離開2年希望媽媽別再偷..

13米下的秘密豎立泳姿白帶魚　海中閃耀銀光如「萬劍..

7公斤胖橘喵重壓10分鐘不走！　媽雙腿麻痺...移..

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛X..

《倉鼠人》荒廢的鷄舍大改造 竟然變成雞雞打架爭老大

Koobii鬧大學 你相信一見鐘情嗎？立馬臉紅的害..

【侑敏頻道】發懶的午後 兔寶們躺著吃小麥草

狗裝袋就能上地鐵！他用麻布剪4個洞扛大白汪　遭怒拒..

剛吵架…聖上嘴邊「一搓黑毛」　媽秒識破：偷咬妹妹！

第1次幫主子剃毛...「黑貓→受傷山豬」媽向牠道歉..

法鬥被丟水中游泳...掙扎30秒斷氣！　飼主錄影笑..

牢記每隻毛孩的習慣！　寵物護理員笑談9年辛酸：遛狗..

不吃飯就「打電話給蟑螂」！米克斯聽到「喂」秒衝碗前..

60公斤白豬運送屠宰場跳車　左腳受傷動保處帶回醫療..

巨肥「長尾豚鼠」憨臉抓癢　被摸頭「瞇眼」萌翻網

汪瞇眼監工超豪華狗窩　完成照驚呆網「有電視！比我房..

黃金貴賓怪癖…偷東西陪睡　順手牽花生醬、骨頭「好好..

3原因　百坪豪宅預售首次缺席北市

國中會考倒數36天！　考生准考證明天寄發…印錯快提..

分析師：美中貿易協議若簽訂　這檔晶片股有望漲一成

國中硬聯／蔡亞伯、徐稚富好投　中興睽違3年重返8強

韓國瑜訪美經費花「329萬」挨批　王淺秋怒回：別抹..

被罵「小孩別插嘴」　孫大千再嗆王丹：何時買機票飛回..

懷孕6個月！房間冷氣壞她憂「夏天熱爆」急裝　公公不..

美眾議員駁斥「一中原則」　投書力挺台灣：從不是中國..

中職／桃猿打造女兒國　粉紅人妻CPU周六來開球

「媽，要投給誰」首投族記性差　選票帶出場遭罰2萬

寵物動物熱門新聞

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！

被胖橘重壓！雙腿浮出肉球認證章

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

竟然有電視！超豪華狗窩照驚呆網

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

虎斑貓被撒嬌倒貼　厭世表情超到..

棄養汪原地守2年　現居收容所！

追車汪戴矯正器　3天玩出新用法

阿金趁紅燈「換主人」上隔壁機車

萌汪專業打扮　陪白沙屯媽祖遶境

喵皇踩奴才賞鳥　網笑：頭抬高！

讀者迴響

熱門新聞

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！

被胖橘重壓！雙腿浮出肉球認證章

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

竟然有電視！超豪華狗窩照驚呆網

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

虎斑貓被撒嬌倒貼　厭世表情超到..

棄養汪原地守2年　現居收容所！

追車汪戴矯正器　3天玩出新用法

阿金趁紅燈「換主人」上隔壁機車

萌汪專業打扮　陪白沙屯媽祖遶境

喵皇踩奴才賞鳥　網笑：頭抬高！

新竹高鐵棄狗！調監視器找到人了

最新影片

更多

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

「尖刺煉獄」囚禁97隻絕望鯨魚　普丁砸1.4億夏天野放終能回家

最「派」柯基神配音又來啦！ 為母汪爭風吃醋笑翻百萬網友

「過世」貓感性告白生日願望　離開2年希望媽媽別再偷想我

13米下的秘密豎立泳姿白帶魚　海中閃耀銀光如「萬劍歸宗」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面