黃汪趁紅燈「跳上機車」　楊梅派出所暖心收留幫找主人

▲走失小黃狗很快就找到主人了。（圖／上湖派出所提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

桃園楊梅分局上湖派出所11日接獲一起「搭霸王車案」，有民眾騎著機車在台31線與楊湖路口等紅燈，卻突然出現1隻身穿背帶的小黃狗自動跳上踏板，他只好把毛孩載來報案。員警林家瑋機警地到臉書社團「我是楊梅人」PO文協尋，前後只花了3個小時就找到飼主。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲所內同仁一起照顧狗狗。

所長鄒安晴接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，員警林家瑋也曾經飼養狗狗，所以非常能夠體會寵物走失的心情，第一時間上網貼文，果然過不久就收到私訊聯絡，「汪汪暫時安置在所內大約1天、等待飼主，在這段期間，同仁們也都一起熱心照顧牠。」

▲員警林家瑋熱心上網貼文協尋。

鄒安晴提到，飼主是附近工地主任，上禮拜才在同樣的情況下撿到狗狗，卻不小心被牠趁著放風的時候開溜。主人也在協尋文留言回應，原本很擔憂汪汪在街上淋雨徘徊，沒想到正在派出所吃大餐，「目前仍在幫汪汪尋找原來的家，也很感謝警察先生的偉大收留，以及網友的關心與分享！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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