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曾遭繁殖場丟棄！法鬥妹「躺阿嬤大腿」撒嬌：有你真好

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記者陳靜／採訪報導

現居新北淡水的法鬥妹妹「露比」曾經是隻被繁殖場丟棄的狗狗，飼主Joe Cheng去年10月從「浪愛回家」將牠接回家，一開始的露比非常怕人、不敢吃東西，甚至已經5歲多了還不太會走路，直到近期，牠竟學會和家人撒嬌，一看到阿嬤便直接往大腿上躺，讓媽媽好感動又好氣，「對我都沒這樣！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲法鬥曾遭繁殖場丟棄，現在躺阿嬤大腿撒嬌。（圖／網友Joe Cheng授權提供）

▲法鬥曾遭繁殖場丟棄，現在躺阿嬤大腿撒嬌。（圖／網友Joe Cheng授權提供，下同）

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馬麻心疼表示，露比剛到家裡的時候營養不良，對人類非常恐懼，尤其是男性，只要男生做出舉手的動作，牠都會馬上逃離現場，「我去問過寵物溝通師，他說是以前在繁殖場的男生都對牠死拖活拖，所以牠很怕。」不僅如此，露比也不太喜歡跟其他狗狗接觸、不知道什麼是床、不敢吃零食，甚至不會走路用爬的。

▲法鬥曾遭繁殖場丟棄，現在躺阿嬤大腿撒嬌。（圖／網友Joe Cheng授權提供）

▲露比剛到家裡的時候營養不良。

▲法鬥曾遭繁殖場丟棄，現在躺阿嬤大腿撒嬌。（圖／網友Joe Cheng授權提供）

▲現在卻是個白白胖胖的小寶貝。

所幸牠來到了現在的家庭，家人們用愛心與耐心照顧，讓露比漸漸走出了陰影，他們每天告訴毛孩，「這裡沒有人會打妳，大家都很愛妳。」並且請男性家人給予食物，藉此消除牠對男生的恐懼，一開始露比不是選擇不吃，不然就是吃完趕緊逃跑，但現在的牠，已經慢慢放下了，甚至開始會和家人撒嬌。

阿嬤家也有1隻黑色法鬥，馬麻為了讓露比社會化，1個禮拜會帶牠到阿嬤家4次，讓牠和狗狗一起玩；每當牠看到阿嬤，就會開始跟在後面當跟屁蟲，因為牠知道阿嬤總是會偷偷變出食物，完全就是牠心目中的女神，因此牠也對阿嬤卸下心防，默默地躺在大腿上討摸摸。

▲法鬥曾遭繁殖場丟棄，現在躺阿嬤大腿撒嬌。（圖／網友Joe Cheng授權提供）

▲露比在家人細心照顧下，漸漸打開心防。

Joe Cheng在臉書社團「有點毛毛的」PO出影片，同時她也想呼籲所有飼主以「領養代替購買」，希望世上的毛孩都可以找到愛牠們的家人；而網友也在底下紛紛回道，「世上只有阿罵好～」、「有阿嬤疼的孫好幸福」、「找到靠山了」、「人類抱枕就是如此舒服」、「擒賊先擒王阿，誰管你這鏟屎的XDD。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲法鬥曾遭繁殖場丟棄，現在躺阿嬤大腿撒嬌。（圖／網友Joe Cheng授權提供）

▲這坐姿也太萌了吧！！！

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關鍵字： 法鬥繁殖場棄養領養阿嬤大腿撒嬌

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