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小貓「斷片」睡到併軌！　「聞奶香秒醒」網萌翻求續杯

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▲小貓「斷片」睡成到併軌　「聞奶香秒醒」網萌翻求續杯（圖／飼主林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲四郎「斷片」睡翻，聞到奶香立刻醒來。（圖／飼主林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

說沒電，就沒電！米克斯「四郎」是隻活潑的小貓，這天牠被爸爸放進杯子裡面，不停地掙扎、扭來扭去，卻突然覺得好愛睏，下一秒就「斷片」睡著。不過，敏感的毛孩一聞到「奶香」，又立刻醒來，彷彿充飽電一樣，眨著水汪汪的眼睛，模樣讓人融化。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲小貓「斷片」睡成到併軌　「聞奶香秒醒」網萌翻求續杯（圖／飼主林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲1杯小貓。

▲小貓「斷片」睡成到併軌　「聞奶香秒醒」網萌翻求續杯（圖／飼主林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲四郎剛被撈回來的時候耳朵還折起來，讓飼主擔心了一下。

飼主林先生接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，原本想要拍一張超萌的「杯子小小貓」照片，沒想到四郎一碰到容器就秒睡，「不過也只昏迷一下，『ㄋㄟㄋㄟ』一拿出來就醒了。」上個月有隻母貓跑到公司生產，卻只叼走3隻、丟下1隻，他不捨毛孩失去媽媽，便決定收編，「不過牠剛被撈回來的時候還折耳，害我好擔心。」

▲小貓「斷片」睡成到併軌　「聞奶香秒醒」網萌翻求續杯（圖／飼主林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓哥哥非常害怕四郎。

林先生表示，家中貓哥哥脾氣非常好，但卻莫名地害怕小貓咪，「總是虛張聲勢、躲得遠遠地哈氣，其實根本不敢靠近，經過的時候還會刻意繞路。」他也笑著說，「只要四郎睡著，我就要趕快去摸摸大隻的。」

▲小貓「斷片」睡成到併軌　「聞奶香秒醒」網萌翻求續杯（圖／飼主林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哥哥躲超遠觀察小貓。

這幾張「杯裝奶貓」的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，讓許多網友都被萌翻，紛紛留言，「是有沒有這麼舒服XD」、「液體，適合所有杯碗鍋瓢！」、「命案現場？」、「好像從杯底爬出來。」、「杯子裝過酒嗎？醉暈～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 奶貓浪浪流浪動物米克斯

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