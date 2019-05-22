影／上樓見汪姐妹「定格開飛機耳」　往後方一看...屁溝卡「細肩帶C字褲」

記者吳鎮良／採訪報導

真不愧是姐妹倆，連搗蛋都堅持要一起！米克斯汪姐妹「荳荳」和「茶茶」個性活潑又貪吃，經常一起在家裡做出不少「犯罪事項」。這天飼主劉瑋婷洗完澡一上樓，就看到2隻愛犬開著飛機耳，並且一動也不動的站著，正當她滿頭困惑時，一看到茶茶的屁股後方，居然穿著「C字褲」！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

馬麻日前在臉書寵物粉專「荳姐茶妹生活趣」PO出一段影片並註解，「洗完澡，走上樓看見這一幕...瞬間血壓升高。」畫面中，調皮的汪姐妹因為玩得太開心，不小心把曬衣架給弄倒；只見牠們雖然一隻站前面，一隻站後面，但卻同步開啟飛機耳，並且露出無辜的眼神，希望能搏取主人的原諒。

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▲馬麻一上樓就看到愛犬睜著大大的眼睛，一動也不動，原來是因為又搗蛋了！（圖／臉書粉專「荳姐茶妹生活趣」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲這....把馬麻的內衣當成「C字褲」在穿。（圖／臉書粉專「荳姐茶妹生活趣」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



只見前方的茶茶左後腿甚至勾到馬麻的內衣，直接在牠的屁股後方拉成一件超有彈力的「C字褲」。劉瑋婷表示，「我進浴室前牠們在一樓沒錯，出來後沒看到牠們，當下大概就知道牠們又闖禍了，已經是慣犯了！之前就有常去掛衣服的那裡扯衣服、內褲或是襪子內衣之類下來的。」

▲米克斯「茶茶」已經是慣犯。（圖／臉書粉專「荳姐茶妹生活趣」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



這段逗趣又可愛的視頻日前也有分享到寵物社團「有點毛毛的」，不到一日就湧入將近一千名網友按讚，許多人看完都打趣地笑說，「好無辜的眼神喔！」、「快搖尾巴就對了」、「汪：中陷阱了」、「屁股溝卡在麻麻內衣的肩帶XDD」、「後面那位臉更無辜」、「是在練習跳火圈嗎？」、「促進血液循環」、「是不是想做空中瑜珈」、「你這個捕獸器合法嗎？」、「內衣肩帶瞬間變丁字褲」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲披上「新款馬鞍」大玩追逐戰。（圖／臉書粉專「荳姐茶妹生活趣」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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