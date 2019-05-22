居然沒帶我出門！柴柴見主人回家「卡痰聲哭訴」　狗友翻譯：髒話罵一整串

記者吳鎮良／綜合報導

「沒義氣的小子，出門竟然沒帶上我！」網路上最近流傳一段逗趣的影片，內容是有隻柴犬這天發現主人獨自出門，等他回來後立刻開著飛機耳且小跑步到對方腳邊，接著嘴裡發出卡痰的聲音，彷彿有很多話想要跟主人哭訴，模樣笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

陳姓網友日前在臉書公開社團分享一段影片並註解，「柴柴發現主人偷跑出門，卻沒帶我出去遛...」。畫面中一開始，柴柴一聽到開門聲，立刻飛奔到主人的面前，接著激動地狂叫，甚至有點想要咬主人；只見牠躺平後露出肚皮想要討摸摸，但嘴巴依舊沒停歇，持續地發出一些類似卡痰的聲音，仔細一聽，像是在罵人一樣。

▲看到主人回家，柴柴不爽的心情全寫在臉上。（圖／翻攝自臉書社團「爆笑公社」）



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▲接著對著主人不斷開罵。（圖／翻攝自臉書社團「爆笑公社」）



這段影片不到一天的時間就累積800多個按讚數，許多飼養狗狗的網友們看了都笑說，「阿柴不開心」、「哈哈哈冷靜點啦」、「有人可以翻譯嗎？」、「是在罵『安內涼』！！！」、「開罵了」、「狂飆髒話耶」、「髒話罵一整串欸」、「這是偷情被抓到逆？」、「是不是在譙主人」、「只聽懂牠一直譙：暗勒娘」、「最氣的那種，一直碎碎唸」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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