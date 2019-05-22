ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

居然沒帶我出門！柴柴見主人回家「卡痰聲哭訴」　狗友翻譯：髒話罵一整串

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

記者吳鎮良／綜合報導

「沒義氣的小子，出門竟然沒帶上我！」網路上最近流傳一段逗趣的影片，內容是有隻柴犬這天發現主人獨自出門，等他回來後立刻開著飛機耳且小跑步到對方腳邊，接著嘴裡發出卡痰的聲音，彷彿有很多話想要跟主人哭訴，模樣笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

陳姓網友日前在臉書公開社團分享一段影片並註解，「柴柴發現主人偷跑出門，卻沒帶我出去遛...」。畫面中一開始，柴柴一聽到開門聲，立刻飛奔到主人的面前，接著激動地狂叫，甚至有點想要咬主人；只見牠躺平後露出肚皮想要討摸摸，但嘴巴依舊沒停歇，持續地發出一些類似卡痰的聲音，仔細一聽，像是在罵人一樣。

柴柴見主人回家「卡痰聲哭訴」！（圖／翻攝自臉書社團「爆笑公社」）

▲看到主人回家，柴柴不爽的心情全寫在臉上。（圖／翻攝自臉書社團「爆笑公社」）

請繼續往下閱讀...

柴柴見主人回家「卡痰聲哭訴」！（圖／翻攝自臉書社團「爆笑公社」）

▲接著對著主人不斷開罵。（圖／翻攝自臉書社團「爆笑公社」）

這段影片不到一天的時間就累積800多個按讚數，許多飼養狗狗的網友們看了都笑說，「阿柴不開心」、「哈哈哈冷靜點啦」、「有人可以翻譯嗎？」、「是在罵『安內涼』！！！」、「開罵了」、「狂飆髒話耶」、「髒話罵一整串欸」、「這是偷情被抓到逆？」、「是不是在譙主人」、「只聽懂牠一直譙：暗勒娘」、「最氣的那種，一直碎碎唸」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 柴柴柴犬生氣飆罵卡痰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

「殘忍實測」不理撒嬌貓5分鐘　狂舔奴才耳朵網呼：快..

全球不到100隻「神話之鳥」現身　台灣本島首見！鳥..

汪姐妹吵出門！見大雨秒後悔 開會討論決定「還是回家..

見鬼？一覺醒來看到「靈異動物」　博美一臉驚恐.....

妞妞TV-【逃脫】真人密室逃脫:貓之王國篇 Ft...

連日暴雨3個月浪浪躲玉米田　 全身濕...見愛媽送..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】為什麼摸貓會突然被咬..

柴可兔斯貓-波皇無聊就想自嗨　肥妃：不理我就偷咬你..

貓與香菜-貓咪真的很機車！兩分鐘了解一下牠們的性格

浪浪別哭-替浪浪說話！別讓你的愛變成了阻礙

獨／南投山區捕獸陷阱氾濫　無辜浪浪誤踩慘遭截肢　動..

特／心臟重跳1下！回家遇貓掙扎離世...3年後溝通..

聞奴才腳趾3秒...萌喵被「臭到起立」瞳孔地震：我..

居然沒帶我出門！柴柴見主人回家「卡痰聲哭訴」　狗友..

柴柴抽取式衛生紙！體毛「一撮又一撮」　網驚嘆：養到..

狗住「滿地屎」陽台！一叫飼主就亂棍猛K　鄰居苦勸他..

夫妻被嗡嗡聲打擾一年多　房間竟有8萬隻蜜蜂同居

被棄養絕食3個月！胖橘心碎爆瘦臉頰凹　新媽淚：這在..

角頭柴堅持不洗澡！「真正的老大」出馬...對話笑翻..

14隻狗醫生陪伴師生走出槍案傷痛　汪照片入學校紀念..

SBL／第17季參戰與否未表態　達欣會籍仍保留

我跟別的女孩不一樣！《與惡》陳妤高中反抗穿制服裙

不斷更新／羅力前5局封鎖獅打線　5局結束富邦1：0..

業務員勸誘保戶貸款買投資型保單　金管會將重罰「最高..

中職／張泰山回娘家　現身台南球場觀眾席

檀島香港茶餐廳5/24插旗微風北車　這3天憑台鐵高..

笑看藍綠黨內互鬥大戲　柯文哲23日啟程訪日搶聲量

單身女欲留60萬遺產送兩隻愛犬　公證處難處理

FIBA 3X3／黃聰翰、朱雲豪外線連發　男籃單日..

中職／「周日肯定碰到索沙」　洪總傷腦筋要誰丟

寵物動物熱門新聞

一開魷魚片　瞬間8貓2狗包圍逼..

米克斯肚肉驚現「隱藏版貓咪」！

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

流浪汪緊抱「1月大棄嬰」救她一..

16歲老狗離世瞬間　男孩崩潰大..

3隻惡霸每天擋門　強迫交肉肉

「玉米田浪浪」抬頭感謝愛媽給飯

內褲吞下肚！二哈「嬰兒嗓」嗆媽

柴犬認店員當媽　貼腿賴著不回家

北投7處燕巢遭砸！鳥趴草堆發抖

金孫要按摩！阿公阿嬤雙手忙不停

睡覺肚皮好熱鬧　波浪滾動嚇壞網

角頭柴不洗澡！真正老大出馬爆笑

橘貓半路攔截撒嬌　徐文良帶回家

讀者迴響

熱門新聞

一開魷魚片　瞬間8貓2狗包圍逼..

米克斯肚肉驚現「隱藏版貓咪」！

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

流浪汪緊抱「1月大棄嬰」救她一..

16歲老狗離世瞬間　男孩崩潰大..

3隻惡霸每天擋門　強迫交肉肉

「玉米田浪浪」抬頭感謝愛媽給飯

內褲吞下肚！二哈「嬰兒嗓」嗆媽

柴犬認店員當媽　貼腿賴著不回家

北投7處燕巢遭砸！鳥趴草堆發抖

金孫要按摩！阿公阿嬤雙手忙不停

睡覺肚皮好熱鬧　波浪滾動嚇壞網

角頭柴不洗澡！真正老大出馬爆笑

橘貓半路攔截撒嬌　徐文良帶回家

16KG吉娃娃甩掉半個自己　還..

最新影片

更多

「殘忍實測」不理撒嬌貓5分鐘　狂舔奴才耳朵網呼：快結婚吧

全球不到100隻「神話之鳥」現身　台灣本島首見！鳥迷塞爆高屏溪

汪姐妹吵出門！見大雨秒後悔 開會討論決定「還是回家吧...」

見鬼？一覺醒來看到「靈異動物」　博美一臉驚恐...傻愣模樣萌暈網

妞妞TV-【逃脫】真人密室逃脫:貓之王國篇 Ft.黃阿瑪的後宮生活

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面