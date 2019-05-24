老金傍晚穿雨衣叼「黃色包裹」追車　網羨：別人家的從不讓我失望

記者吳鎮良／採訪報導

這麼貼心的毛孩，真是家人們的好幫手呢！台南有隻黃金獵犬阿發（Alpha台語直譯名）個性聰明又體貼，每次接近傍晚時分，牠只要聽到主人說，「走～我們去倒垃圾！散步步。」就會開心地又蹦又跳，接著便叼著垃圾袋和姐姐一起出門去追垃圾車，影片在網路上曝光後，讓上千名網友看了好羨慕！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Shu Yen日前在臉書寵物社團「黃金獵犬大聯盟」PO出這段視頻並註解，「下雨天一樣要出勤，例行工作不能停。」畫面中，阿發身穿時尚前衛雨衣和主人一同出門，嘴裡還叼著一包小型的「黃色包裹」；只見牠踩踏著輕盈的腳步、尾巴自然甩著，感覺心情愉悅。

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▲體貼的阿發嘴裡叼著垃圾，跟主人一起出門倒垃圾。（圖／飼主Shu Yen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲14歲的阿發個性體貼又聰明。（圖／飼主Shu Yen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



最後走到定點時，阿發聽到姐姐的指令，便將嘴裡的垃圾帶鬆口，接著一起等待垃圾車的到來。Shu Yen表示，「平常傍晚時間如果有收垃圾的，就會帶牠去散步、上廁所，所以會整理好垃圾袋，請我家的寶寶發幫忙倒垃圾（不是每天），通常輕的垃圾才會讓阿發幫忙，重的我自己提。」

黃金獵犬阿發是主人10年前在收容所理領養的，當時的牠外型和身體狀況和現在相差甚大，還好在飼主Shu Yen的細心照顧之下，阿發才有了明顯的變化。保養得宜的牠，上週去寵物醫院做健康檢查，就連獸醫都說看起來大概只有9歲左右，是隻身心健康的老寶寶呢！

▲飼主Shu Yen 10年前在收容所把阿發領養出來。（圖／飼主Shu Yen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲多才多藝的阿發比賽獲得第一名。（圖／飼主Shu Yen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



這段影片不到一周就湧入1500多名網友按讚，甚至被122人轉貼分享，許多人看了都羨慕的說，「發發步伐很輕盈噢！」、「環保小尖兵讚讚」、「可愛貼心的老寶寶，最後轉頭看姊姊，萌翻了！」、「好可愛只差沒穿雨鞋哈哈」；另外，也有不少人歪樓，「請問雨衣哪裡買」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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