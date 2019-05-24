ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

影／雪納瑞打呼大睡「100%撞聲枕邊人」　網笑翻：果然是親生的！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

記者吳鎮良／綜合報導

原來寵物和飼主相處久了會越來越像是真的！抖音APP用戶「1338222705」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有名女飼主這天聽到房內傳來巨大的打呼聲，當她走進時竟看到愛犬幾米和老公不僅躺在同一張床上，甚至還一起睡到嘴開開打呼，而且聲音發出來的頻率還非常相似，可愛又逗趣的模樣笑翻網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」上周轉貼這段視頻並打趣註解，「怎樣的人養怎樣的狗。」畫面中，雪納瑞幾米和男主人睡在彼此身旁，而且還各自躺顆枕頭，看起來相當甜蜜；只見牠像人一樣，躺的姿勢是正面朝上，平常時蓋起來的耳朵也翻了出來，3個圓圈圈組合起來就像是米老鼠的符號呢！

親生的！萌汪打呼「撞聲枕邊人」。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1338222705」）

▲▼雪納瑞搶走馬麻的位置，和爸拔一起呼呼大睡。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1338222705」）

請繼續往下閱讀...

親生的！萌汪打呼「撞聲枕邊人」。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1338222705」）

過程中可以聽到，當幾米發出一次鼾聲，「枕邊人」就也跟著發出聲響，一人一狗、一搭一唱的就連在睡夢中都能搭配得天衣無縫！有趣的是，從抖音APP用戶「1338222705」可以得知，平常時幾米都是走網美路線，沒想到這次被飼主曝光牠私生活的模樣，實在是形象大傷。

這段影片目前已累積1000多個按讚數，許多人看完都留言笑說，「超可愛哈哈哈」、「左邊那位好像我喔XDD」、「果然是親生的，連打呼都一模一樣」、「如果我有養寵物的話，應該也會是這樣」、「這呼聲我會發瘋」、「我家這隻還會講夢話」。

親生的！萌汪打呼「撞聲枕邊人」。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1338222705」）

▲雪納瑞幾米的打呼聲比爸拔還打聲，簡直是青出於藍！（圖／翻攝自抖音APP用戶「1338222705」）

其實大部分口鼻部很短的品種都有打呼的問題，因為牠們被迫用鼻子很小的一部分來呼吸，為得到充足的空氣，需要更努力的呼吸。不過，雖然毛孩打呼很可愛，但飼主們也可以注意一下，如果狗狗的打呼聲突然變得跟以前不一樣，千萬別輕忽！例如，原本打呼低頻的狗狗突然轉成高頻，則要小心是否有哮喘或氣管疾病。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

相關圖文報導：

【汪汪康健】狗狗打呼聲不對勁！？千萬別輕忽！

黑面店長盡責顧攤，結局笑翻萬人。（圖／網友吳俊葦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲如果狗狗的打呼聲突然變得跟以前不一樣，飼主們千萬別輕忽！（圖／網友吳俊葦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影音：

關鍵字： 雪納瑞抖音睡覺打呼枕邊人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車.....

幼貓兄妹看到對方就開打！　 被抓起卻「繼續互毆」媽..

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性..

天真5歲柴咬蠟筆小新卡門洞　 肥屁屁擠不出去滿臉問..

萌貴賓飯後「陪3分身運動」　燦笑看鏡頭示範小碎步衝..

暴雨狂炸！機智汪「堆娃娃」當沙包 化身救援小尖..

小拉拉偷開罐罐挨罵躲廁所 天使姐姐肉身護妹：姐罩妳

聞完奴才腳趾...萌喵被臭到起立　秒變狐獴懷疑貓生..

看什麼看！媽鏡頭找狗被反監視 阿柴嚴肅臉低頭：請..

上廁所嗯不出來...柴柴盤腿打坐　「佛系冥思」集中..

奇景！空拍機拍下海面超狂「便利貼大軍」　竟是罕見牛..

螃蟹「雙螯綁紅繩」拋海放生！　網怒：假放生真殺生！

領養後又遭退養！收容所浪汪「開心翻肚」　等300多..

麻吉去世汪不吃不睡…直到主人送上這一咖　牠才願意笑..

不想回家！柴柴氣噗噗　嘴邊肉卻擠出「塌眼NG表情」

大小牛相見歡！法鬥被強行舌吻皮皮挫　甩超牽絲口水落..

媽媽生前答應「變黃色蝴蝶回來」　母親節訪客輕吻手臂..

漁民捕獲深海「駝背虹鱒」　網一看嚇壞：超畸形...

叫不來的貓「3個字」征服！　爽歪臉像被「絲襪套頭」

歐告超耐髒！亮亮黑毛沖出「大量泥巴水」　網驚：剛剛..

主人開車撞樹慘死！忠犬「伴屍5hrs」...傷太重..

黑魂控小宇宙爆發！盤點近期5樣黑色單品　讓你從頭到..

「小四老師」媽媽是歌星！2015年淡出螢光幕…4年..

美魔女「蜜腿抽脂」灌翹臀…感染「紅腫如火腿」怒告醫..

12星座為何走不出「低潮期」？雙子被害妄想、牡羊鴕..

綑綁女友「燒稻草煙燻」4小時！　私刑男和朋友小屋暢..

好天氣壞空氣！桃竹空品「紅色警戒」　下週鋒面到…降..

10歲女童瘋「斗內直播主」...偷刷卡打賞900萬..

夏日必備「水亮口紅」3選　照三步驟抹出粉嫩嘟嘟唇

法國里昂麵包店前「包裹爆炸」！至少13人受傷　包括..

寵物動物熱門新聞

手掌跟媽一樣大！精靈貓擁23萬..

柴被唸完突消失！爸找半天笑翻

心臟重跳1下！回家遇愛貓離世

胖橘被棄養絕食　3個月爆瘦4公..

貓過世全家聽到「鈴鐺聲」背後有..

送養小狗收到糖　原來是超暖習俗

狗媽媽甘願被菸燙換一小塊肉

80歲老夫婦看見狗狗就想起過世..

台中笑眼「搶劫汪」找到家露賊笑

寵物免費善終　送路死犬貓最後一..

愛犬突然狂吠　2天發生自摔身亡

混血二哈被比中指　笑容逐漸母湯

車行公告「請勿餵狗」原因超暖！

海面超狂便利貼大軍　竟是牛鼻魟..

讀者迴響

熱門新聞

手掌跟媽一樣大！精靈貓擁23萬..

柴被唸完突消失！爸找半天笑翻

心臟重跳1下！回家遇愛貓離世

胖橘被棄養絕食　3個月爆瘦4公..

貓過世全家聽到「鈴鐺聲」背後有..

送養小狗收到糖　原來是超暖習俗

狗媽媽甘願被菸燙換一小塊肉

80歲老夫婦看見狗狗就想起過世..

台中笑眼「搶劫汪」找到家露賊笑

寵物免費善終　送路死犬貓最後一..

愛犬突然狂吠　2天發生自摔身亡

混血二哈被比中指　笑容逐漸母湯

車行公告「請勿餵狗」原因超暖！

海面超狂便利貼大軍　竟是牛鼻魟..

放生？螃蟹雙螯綁繩放生能活嗎？

最新影片

更多

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

幼貓兄妹看到對方就開打！　 被抓起卻「繼續互毆」媽狂白眼

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

天真5歲柴咬蠟筆小新卡門洞　 肥屁屁擠不出去滿臉問號

萌貴賓飯後「陪3分身運動」　燦笑看鏡頭示範小碎步衝刺

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面