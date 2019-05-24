影／雪納瑞打呼大睡「100%撞聲枕邊人」　網笑翻：果然是親生的！

記者吳鎮良／綜合報導

原來寵物和飼主相處久了會越來越像是真的！抖音APP用戶「1338222705」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有名女飼主這天聽到房內傳來巨大的打呼聲，當她走進時竟看到愛犬幾米和老公不僅躺在同一張床上，甚至還一起睡到嘴開開打呼，而且聲音發出來的頻率還非常相似，可愛又逗趣的模樣笑翻網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」上周轉貼這段視頻並打趣註解，「怎樣的人養怎樣的狗。」畫面中，雪納瑞幾米和男主人睡在彼此身旁，而且還各自躺顆枕頭，看起來相當甜蜜；只見牠像人一樣，躺的姿勢是正面朝上，平常時蓋起來的耳朵也翻了出來，3個圓圈圈組合起來就像是米老鼠的符號呢！

▲▼雪納瑞搶走馬麻的位置，和爸拔一起呼呼大睡。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1338222705」）

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過程中可以聽到，當幾米發出一次鼾聲，「枕邊人」就也跟著發出聲響，一人一狗、一搭一唱的就連在睡夢中都能搭配得天衣無縫！有趣的是，從抖音APP用戶「1338222705」可以得知，平常時幾米都是走網美路線，沒想到這次被飼主曝光牠私生活的模樣，實在是形象大傷。

這段影片目前已累積1000多個按讚數，許多人看完都留言笑說，「超可愛哈哈哈」、「左邊那位好像我喔XDD」、「果然是親生的，連打呼都一模一樣」、「如果我有養寵物的話，應該也會是這樣」、「這呼聲我會發瘋」、「我家這隻還會講夢話」。

▲雪納瑞幾米的打呼聲比爸拔還打聲，簡直是青出於藍！（圖／翻攝自抖音APP用戶「1338222705」）

其實大部分口鼻部很短的品種都有打呼的問題，因為牠們被迫用鼻子很小的一部分來呼吸，為得到充足的空氣，需要更努力的呼吸。不過，雖然毛孩打呼很可愛，但飼主們也可以注意一下，如果狗狗的打呼聲突然變得跟以前不一樣，千萬別輕忽！例如，原本打呼低頻的狗狗突然轉成高頻，則要小心是否有哮喘或氣管疾病。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲如果狗狗的打呼聲突然變得跟以前不一樣，飼主們千萬別輕忽！（圖／網友吳俊葦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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