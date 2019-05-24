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法鬥見咖哩飯「皺眉淚汪汪」　上百人心軟：讓牠吃、讓牠吃！

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法鬥見美食皺眉淚眼，上百人心軟。（圖／有點毛毛的／飼主郭羽臻提供）

▲汪：分我吃一口好不？（圖／有點毛毛的／飼主郭羽臻提供） 

寵物小組／綜合報導

「這......可以分我吃一口嗎？」嘉義縣的飼主郭羽臻家中有隻法鬥犬「包仔」，這天她在吃咖哩飯時，想吃的愛犬則皺眉、淚眼汪汪的坐在正前方緊緊盯著，她將眼前的的模樣拍下分享到網路上，不到5小時就湧入600多名網友熱烈討論！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主郭羽臻日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一張照片，並和網友們互動說，「盯著食物不放的眼神可以蓋一層樓嗎？」畫面中可以看到，包仔乖巧地坐在桌子前，雙眼不是直是正前方，而是斜視盯著桌上的咖哩飯；只見牠雙耳立起來、眉頭皺到彷彿可以夾死蚊子，一臉委屈的表情感覺有很多話想要說。

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▲自動吸狗棒？　法鬥緊咬拖把「被甩怒追」：我也要幫忙啦（圖／網友郭羽臻授權提供）

▲包仔小時候的模樣。（圖／有點毛毛的／飼主郭羽臻提供）

▲自動吸狗棒？　法鬥緊咬拖把「被甩怒追」：我也要幫忙啦（圖／網友郭羽臻授權提供）

▲睡到翻白眼。（圖／有點毛毛的／飼主郭羽臻提供）

這張照片目前已累積600多個按讚數，上百人看完都紛紛在底下貼出自家毛孩的「渴望照」表示，「哈哈哈表情好有戲」、「汪：可以有福同享嗎？」、「這眼神我不行阿，過水給牠吃一口吧」、「沒流口水嗎？自制力挺好的XDD」、「一臉嚴肅哈哈」、「我家這隻都在監督家人吃飯」、「我家的連抽血也能緊盯媽媽的早餐」。

其實包仔在出生52天時，貪吃的個性就已經展露無疑。郭羽臻笑說，「每次睡很熟叫不起來的時候，我只要敲一敲用來拌飼料的馬克杯，牠聽到聲音就立馬醒來XD。」這孩子十分聰明，前幾天剛學會「坐下」的指令，「雖然牠來我們家還不到2個禮拜，但家裡多了這個開心果變得熱鬧不少，大家也都非常疼愛牠呢！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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自動吸狗棒？　法鬥緊咬拖把「被甩怒追」：我也要幫忙啦

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關鍵字： 巴哥犬有點毛毛的討食淚眼皺眉

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