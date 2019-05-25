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小萌貓睡前做頂級美容　爽敷「迷你面膜」笑噴4000網！

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寵物小組／綜合報導

看到這項服務，真是明白了為了要稱貓咪為主子。網友WolfLee日前在臉書分享自家貓咪的影片，引起廣大迴響，貓咪歐拉（Hola）是隻4個月大的小男生，爸拔透露，歐拉很乖也很怪，個性不怕生、大剌剌的，人人都能抱。想睡覺的時後，還能隨便爸媽捉弄，有時也會一動也不動望著遠方發呆呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

這天歐拉正在愛睏，很注重自我保養的馬麻，想說也來幫歐拉做個睡前臉部按摩。影片中，戴著小小浴帽的歐拉，瞇起眼超享受的模樣，中間中斷時還睜開眼睛，似乎在說，「按摩結束了嗎？」最後馬麻還拿出自製的貓咪小面膜為歐拉敷上，為保養做個完美的Ending。

萌貓爽膚臉頂級美容　4000網笑噴！（圖／飼主Wolf Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲馬麻趁愛貓睡覺前幫牠做臉部按摩。（圖／飼主Wolf Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

萌貓爽膚臉頂級美容　4000網笑噴！（圖／飼主Wolf Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲歐拉個性不怕生，很乖也很怪。（圖／飼主Wolf Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片上傳到臉書貓咪社團後，吸引4千多名網友按讚，許多看完都留言笑說，「請問沙龍的地址？」、「有男賓部嗎？」、「我們家的鵝子也想去做」、「乖到一個不行」、「好可愛喔～還有小面膜」、「這媽媽手技專業的」、「我家的要牠躺好都非常困難了」、「做臉的姿勢好可愛哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

萌貓爽膚臉頂級美容　4000網笑噴！（圖／飼主Wolf Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲發呆中的歐拉XDD（圖／飼主Wolf Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影音：

關鍵字： 貓咪喵星人敷臉面膜

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