超萌少女汪雨天遭棄養...見人靠近撒嬌當小跟班　700人心疼合力轉發

想認養可愛的小黑浪浪請點此聯繫志工艾莉

記者吳鎮良／採訪報導

動物志工們每天救援毛孩都來不及了，居然還有人持續棄狗！志工艾莉日前接獲網友通報，有隻可愛的小黑幼幼被前飼主丟棄在山路旁的空地。當她一前往現場時，遭棄的小狗立刻搖著尾巴走出來，而且還一直撒嬌地跟在志工腳邊，當位超萌的小跟班，可愛的模樣讓艾莉看了很是心疼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

志工艾莉日前在臉書寵物社團PO出一則貼文並說道，「被遺棄的小黑母狗，親人撒嬌看到人一直跟在腳旁邊，才2個月大的小黑狗有人願意給牠一個家嗎？」影片中，小浪浪一看到有人靠近，立刻用牠那短小卻結實的四肢跑到志工的腳邊，坐下後抬起頭望著對方，發出嗚嗚的哭叫聲，彷彿像是在說，「別離開我好嗎？」

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▲▼有人可以給小黑浪浪一個機會嗎？（圖／志工艾莉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

透過艾莉拍攝的照片中可以看到，這隻小黑浪浪毛色油亮黝黑，稍微整理下一定非常漂亮，而且雖然牠的眼窩附近些微髒髒的，但牠的雙眼卻是那麼地明亮清澈，長大後肯定是名可愛又乖巧的小美女！

艾莉表示，「目前已經先餵食，牠太餓了所以拼命的吃，整個肚子漲得好大，發現的人沒有地方安置，隔壁的雜貨店有給牠食物。暫時寄放在寵物店等待這個雨季過去，但之後牠該何去何呢？有人願意幫幫牠嗎？」

這則貼文目前已有將近800人按讚、分享，許多人看完都紛紛留言表示，「天啊好可愛，腹水好嚴重的感覺」、「眼睛水汪汪」、「好漂亮的小美女～」、「肚子裡可能有蟲，盡量分享，我己分享！」、「眼神好清澈，誰能幫幫牠」、「好可愛，好讓人心疼」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）