玩遊戲太投入！轉頭見「殭屍貓」嚇壞　馬麻笑：該打119嗎？

寵物小組／綜合報導

是誰看到這模樣都會被嚇到吧！飼主‎LeiLei Hsu‎日前在臉書PO出一則貼文，內容是這天她玩遊戲到一半時，想看看愛貓有沒有睡好，怎知道才一回頭就看到喵星人睡到嘴張開且翻白眼，猙獰又驚恐的睡樣當場讓她下了一大跳！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主‎LeiLei Hsu在《ETtoday寵物雲》創辦的寵物社團「有點毛毛的」PO出這段視頻並說道，「我玩一場遊戲，一轉頭......我的媽呀！！！」畫面中，喵星人依靠著主人的腿上，以翻出肚皮、臉部朝上的姿勢呼呼大睡。

請繼續往下閱讀...

▲喵星人睡到變成「殭屍」。（圖／有點毛毛的／飼主‎LeiLei Hsu）



影片中可以看到，橘貓睡到嘴巴張開，眼睛一隻閉上、一隻呈現半開狀態，狼狽的樣子看起來就像喝醉了一樣；只見馬麻甚至將鏡頭拿得離愛貓超近，但牠就是什麼反應都沒有，似乎已經睡到「暈」過去了！馬麻笑說，「我的貓怎麼變這樣...看到鬼，看到殭屍貓，我該幫牠打119嗎？」

這段影片在網路上曝光後，不到一日的時間就累積1600多個按讚數，許多人看完都留言笑說，「哈哈哈嚇死人」、「你玩一場遊戲，牠做一場夢」、「快跑！要變身了」、「這麼好睡哈哈」、「充電中，勿擾」、「整個崩壞！」、「我也被我們家的嚇過」、「ㄎㄧㄤ的很嚴重」、「這個修不好了」、「不曉得睡到第幾殿了？！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影音：