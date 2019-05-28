登山客遇「碰瓷貓」繞路走　牠爬起緊追臥倒：帶我回家療傷～

寵物小組／綜合報導

路上遇到搶匪必須抱緊處理！抖音APP用戶「58873647」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有名網友這天在爬山時，遇到一隻專業碰瓷貓，不論他怎麼躲避或是不理不睬，喵星人就是會緊跟在一旁，接著來個熟練的跌倒，可愛又逗趣的模樣讓許多網友看了哈哈大笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友Fifi Tin日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」轉貼這段視頻，並以貓咪的口吻打趣說道，「奴才！還不趕快帶我回家療傷。」畫面中，橘貓無緣無故地倒在男登山客腳邊，把頭抬起來且眼神堅定的望著奴才；只見牠看到對方忽略自己直接走過，趕緊爬起來然後追上去，接著又再次跌倒，故意的行為明顯是在做假動作。

▲爬山遇到專業碰瓷貓XDD（圖／翻攝自抖音APP用戶「58873647」）



請繼續往下閱讀...

▲貓咪見對方不理不睬，趕緊爬起來緊追在後。（圖／翻攝自抖音APP用戶「58873647」）



這段影片目前累積10萬次的觀看次數、上千次的分享數，數百人看完都紛紛留言表示，「我怎麼都碰不到！」、「汪：我要一個家～」、「帶回家了啦！這樣的緣分很難得」、「哈哈哈超可愛的」、「想要過此路請留下買路財」、「衝著我來，我可以」、「撞車黨XDD」、「看動作就知道是專業的」。

另外也有人笑說，「警察伯伯，有人肇事想逃逸啦」「遇到這種的我受不了」、「收編吧～牠要以身相許」、「這隻很強哈哈」、「喵喵在討摸摸啦！可以牠找錯人了」、「我也遇過這種碰瓷黨的，很簡單，留下罐罐」、「跌了這麼多次連個摸摸都沒討到，唉」、「好想要抱緊處理阿！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影音：