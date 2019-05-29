怎麼買那麼久...乖巧汪坐腳踏墊等主人　2千人見牠「職業饋桃」融化了

▲狗狗坐在車上乖乖地等主人，讓路過的網友看了直呼超可愛！（圖／有點毛毛的／網友Shizuka Lin‎提供）



寵物小組／綜合報導

「天那麼黑，風那麼大，主人買晚餐去～」網友Shizuka Lin‎日前在等晚餐的時候，看到一個可愛的畫面，原來是有隻米白色的狗狗坐在機車腳踏墊上等著主人，而且牠還將頭靠在機車坐墊上，露出一臉「等很久」的表情。照片在網路上曝光後笑翻2千多名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友Shizuka Lin在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這張照片並說道，「饋桃，饋好、饋滿，饋這樣超可愛的都融化了～這輛機車根本是為牠量身訂製的嘛～買晚餐的時候遇到這位小朋友，超乖的～坐在機車上等奴才。」

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▲汪：我的主人你什麼時候要回來啊～（圖／有點毛毛的／網友Shizuka Lin‎提供）



畫面中可以看到，一隻身材中型的米克斯犬脖子上繫著牽繩，乖乖地坐在機車上等著主人回來；只見牠豎起耳朵且自動將頭饋在機車坐墊上，脖子的部分完全是緊密貼合的，看起來相當「素希」，不過從牠的眼神來看，感覺已經快等到睡著了。

這張照片貼出不到一天的時間，在社團裡就湧入2千多個按讚數，許多人看完都在底下紛紛留言說，「一臉厭世耶」、「養得好漂亮，感覺是個幸福的孩子」、「不要忘記買我的份喔～」、「汪：啊到底是買好了沒，人家要回家玩玩具了啦」、「職業潰逃的」、「感覺等太久了，我家這隻也會這樣」、「表情還真可愛」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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