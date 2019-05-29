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不准拿我的球！大金翻皮露齒示威　5秒後遭「當面搶劫」大傻眼

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寵物小組／綜合報導

有些人是天生兇臉，讓人一看就怕，但也有些人是天生乖乖臉，無論怎麼裝兇都沒人怕。網路上最近瘋傳一段影片，內容是有隻黃金獵犬這天看到有隻「小的」想要拿走球球，牠見狀後立刻翻皮露出牙齒，想試圖嚇跑對方，誰知道才短短5秒的時間，球就眼睜睜地被搶走了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Instagram用戶「teamshinto」上傳這段影片並註解，「祝福大家都有個美好的假日！」畫面中，2隻黃金獵犬面對面一句話不說、氣氛尷尬；只見大金看到對方似乎對自己的球球很感興趣，於是立刻露出牙齒想試圖裝兇，來喝止對方的行為。

大金翻皮露齒示威，5秒後尷尬了。（圖／翻攝自Instagram用戶「teamshinto」）

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▲大金即使裝出兇狠的模樣，胸口的球球一樣被小屁還搶走。（圖／翻攝自Instagram用戶「teamshinto」）

沒想到小阿金完全驗證了「初生之犢不畏虎」這句話，牠看到大金的兇狠樣完全沒有退卻，而是一步步地離球球越來越近，接著大約過了5秒左右，便張大口咬走球球，跑去一旁玩耍。大金看到球被拿走後，露出一臉的茫然，似乎也相當苦惱自己兇不了。

這段視頻日前被IG用戶「puppydairy」分享，短時間內就突破8萬次的觀看次數，許多人看完都在底下紛紛留言笑說，「哈哈哈好可愛阿！」、「阿金這輩子別想裝兇了啦，臉這麼萌」、「最後一臉的失落XDD」、「小隻的完全沒有在理」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 黃金獵犬阿金金毛

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