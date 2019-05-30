貓咪懂親親？接吻前5秒曝光　「迷濛閉眼＋嘟嘴」超深情

▲貓咪懂親！接吻前5秒曝光 「迷濛閉眼＋嘟嘴」超深情（圖／翻攝自Twitter@Y_K_photography）

寵物小組／綜合報導

大情聖駕到！日本網友くゆう日前在推特上分享了幾張照片，他盤腿坐在貓咪好朋友面前，想要拍下毛孩的萌樣，卻剛好按下連拍，捕捉到對方一步步湊上鏡頭嗅聞的畫面，看起來彷彿將要「開咬」，又像是要送上一記熱吻，呆萌的模樣讓許多網友融化。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

照片中，虎斑貓微微瞇起雙眼，嘴巴噘起、嘟成O字形，就連鬍鬚也往前靠攏，看起來相當專心，接下來就把整張臉湊到鏡頭前面，深情款款的表情，看起來就像是「白馬王子」降臨。くゆう則開玩笑地提到，最近好像很流行血腥照片，「這看起來像是慘案發生前5秒。」

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這幾張「近距離特寫」的照片在推特上瘋傳，已經累積了26萬讚數、7萬多次轉推，被分享到臉書粉絲專頁「黑貓老師」後，也讓許多網友紛紛留言，「我願意！」、「這就是我們每天要親牠們的畫面。」但也有人開玩笑破壞氣氛，「貓：我剛舔完屁股～」、「應該是被咬前5秒吧？」、「下一秒直接抓爛你臉。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





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