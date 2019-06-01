性感二哈媚惑眼神「勾走奴魂」　5秒後「放大招」800人暈船

寵物小組／綜合報導

這撩人的技術了得阿！抖音APP用戶「33118893」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻哈士奇這天不知怎麼了，慵懶地側躺在地板上，並且用一種妖媚的眼神望著鏡頭，讓人看了不禁寒毛豎起；除此之外，大約在5秒後，牠甚至還「放大招」，讓網友們看了紛紛打趣地笑說，「我暈船了～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友Kaka LA日前在臉書寵物社團分享這段視頻並註解，「在線性感，勾人的小傢伙！」畫面中可以看到，這隻漂亮的哈士奇躺在地上、立起耳朵，眼神由下慢慢地往上看，表情看起來十分性感，接著大約5秒過後，牠居然吐出舌頭舔舐著自己的身體，最後直直盯著鏡頭，彷彿是在放電一樣呢！

▲你有看過二哈擺出如此嬌媚的眼神嗎？（圖／翻攝自抖音APP用戶「33118893」）



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▲還舔舌頭這實在絕了！（圖／翻攝自抖音APP用戶「33118893」）



這段影片貼出不到一日，就湧入800多個按讚數，也被不少網友轉貼到各個寵物社團，許多人看完都留言表示，「比女人還女人，連我都要愛上了」、「這個撩倒我了」、「真的好性感」、「哇，秒變狐狸精耶」、「用智商跟上帝交換美顏的生物就是哈士奇」、「好美的眼睛」、「這眼神很厲害」、「我的心被偷走了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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