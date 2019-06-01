ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

性感二哈媚惑眼神「勾走奴魂」　5秒後「放大招」800人暈船

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

寵物小組／綜合報導

這撩人的技術了得阿！抖音APP用戶「33118893」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻哈士奇這天不知怎麼了，慵懶地側躺在地板上，並且用一種妖媚的眼神望著鏡頭，讓人看了不禁寒毛豎起；除此之外，大約在5秒後，牠甚至還「放大招」，讓網友們看了紛紛打趣地笑說，「我暈船了～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友Kaka LA日前在臉書寵物社團分享這段視頻並註解，「在線性感，勾人的小傢伙！」畫面中可以看到，這隻漂亮的哈士奇躺在地上、立起耳朵，眼神由下慢慢地往上看，表情看起來十分性感，接著大約5秒過後，牠居然吐出舌頭舔舐著自己的身體，最後直直盯著鏡頭，彷彿是在放電一樣呢！

二哈眼神超性感，5秒後大招網暈船！（圖／翻攝自抖音APP用戶「33118893」）

▲你有看過二哈擺出如此嬌媚的眼神嗎？（圖／翻攝自抖音APP用戶「33118893」）

請繼續往下閱讀...

二哈眼神超性感，5秒後大招網暈船！（圖／翻攝自抖音APP用戶「33118893」）

▲還舔舌頭這實在絕了！（圖／翻攝自抖音APP用戶「33118893」）

這段影片貼出不到一日，就湧入800多個按讚數，也被不少網友轉貼到各個寵物社團，許多人看完都留言表示，「比女人還女人，連我都要愛上了」、「這個撩倒我了」、「真的好性感」、「哇，秒變狐狸精耶」、「用智商跟上帝交換美顏的生物就是哈士奇」、「好美的眼睛」、「這眼神很厲害」、「我的心被偷走了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 哈士奇抖音二哈狗狗勾引

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳..

小黑汪坐書桌前苦惱：看不懂R　「無辜臉回眸發求救信..

真貓真事！塞乃喵演出插畫精髓　 輕聲呼喊飼主：來看..

跟著主人衝浪！怕水阿金愛上游泳　潛入湖底...髮絲..

汪陶醉坐搖搖車…全場牠最High　一旁弟弟笑容逐漸..

爸吃飯被盯哨...餵「雞肉」打發 汪姐看妹爽嚼空氣..

4柴躲貓貓當鬼找了好久找嘸人　瘋狂繞圈圈「鼻子壞掉..

母女開心玩球...後方爸自彈自唱　對下體彈吉他....

性感二哈媚惑眼神「勾走奴魂」　5秒後「放大招」80..

柴山苦讀終畢業！獼猴揪團亂入大學畢典會場　網笑翻：..

公園撞見烏鴉無聊的一面　網友萌噴鼻血：牠看起來超開..

柴犬倒車入庫跳「求尿之舞」半小時　網看到最後一秒超..

逃家貓咪卡橋5小時救不出　沒人陪牠之後…覺得無聊就..

自願當頭燈？孔雀直撲行進中汽車　嚇歪駕駛還肇事逃逸

失明奶貓被媽媽棄養…眼球全灰宛如幽靈　主人就是愛這..

遊奈良別摸小鹿！「沾人類氣味」就會被媽媽拋棄　獸醫..

19歲少女懶到餓死1隻狗　另2隻只剩皮包骨走不動路

影／太平島巨龜「導航」失效爬向內陸　海巡官兵送回海

來自對岸的恐嚇信「先X後殺」　黃捷父母怒「就叫妳不..

手濕濕「別拿這些紙」！雙酚A釋出高10倍…醫：下肚..

韓國瑜陷桃色風暴　李正皓分析3問題「誰是吳子嘉背後..

促轉會撤銷5837件有罪判決　蔡英文：轉型正義會繼..

NBA冠軍戰／不是即刻回歸　杜蘭特復出就在G4

水鹿、梅花鹿都有！全台3處小奈良與「小鹿斑比」相見..

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…..

大一休學回家種菜！　他以「懶」佛性務農...年收竟..

徐旭東、吳東昇站台！紡拓會首辦紡織徵才博覽會 開5..

「馬殺雞」按到肋骨斷裂　柯瑞亞脫衣澄清：不是家暴

寵物動物熱門新聞

柴犬狂跳「求尿之舞」讓主人等到..

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

浪汪皮膚潰爛　見愛媽忍痛上前靠..

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

16歲橘貓擊退郊狼　女主人目睹..

獼猴揪團闖畢典會場　網笑翻：學..

狂男衝餐廳鬧事　警「放狗咬人」

汪合力改造鐵門自由進出　還燦笑..

初次見面被巴頭　小老虎找媽痛哭

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

情聖貓「接吻前5秒」　深情畫面..

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

讀者迴響

熱門新聞

柴犬狂跳「求尿之舞」讓主人等到..

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

浪汪皮膚潰爛　見愛媽忍痛上前靠..

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

16歲橘貓擊退郊狼　女主人目睹..

獼猴揪團闖畢典會場　網笑翻：學..

狂男衝餐廳鬧事　警「放狗咬人」

汪合力改造鐵門自由進出　還燦笑..

初次見面被巴頭　小老虎找媽痛哭

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

情聖貓「接吻前5秒」　深情畫面..

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

一早轉身「老公換人當」枕邊變牠

最新影片

更多

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳起...網驚：太有才

小黑汪坐書桌前苦惱：看不懂R　「無辜臉回眸發求救信號」萌翻網

真貓真事！塞乃喵演出插畫精髓　 輕聲呼喊飼主：來看我吃飯～

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面