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影／把浪浪當親生孩子！91歲嬤用老人年金買飼料　只求牠們溫飽

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寵物小組／綜合報導

感謝有你們，你們是人世間的活菩薩。有名91歲的阿嬤，平時都自己一個人出門餵食浪浪們，此舉也渲染了家中的子孫們，有空他們也會與阿嬤一同出門去餵食浪浪。善心阿嬤在民國87年將餵食流浪貓狗當成自己的工作，當網友們得知她的善舉時，紛紛送上深深的感謝。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中，這名91歲的阿嬤年輕時家中就收留了許多浪浪，就連家人過去在放學回家的路上，如果看見浪浪也會帶回家中安置，於是家中收留的貓狗就越來越多。阿嬤的兒子至今也收養許多隻浪貓浪狗，除了媳婦共收養了10幾隻浪浪外，阿嬤自己也有收養。

91歲嬤「不求回報」只求浪浪溫飽。（圖／臉書粉專「流浪貓兒狗兒的阿嬤」授權提供）

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▲阿嬤平時都自己出門餵食浪浪們。（圖／臉書粉專「流浪貓兒狗兒的阿嬤」授權提供）

91歲嬤「不求回報」只求浪浪溫飽。（圖／臉書粉專「流浪貓兒狗兒的阿嬤」授權提供）

▲不管外頭風雨有多大，阿嬤都堅持要去餵養浪浪。（圖／臉書粉專「流浪貓兒狗兒的阿嬤」授權提供）

阿嬤怕把餵浪浪的初衷弄得太複雜，所以從未對外公開募資與募款，深怕被誤解有對外斂財之虞，她都是利用老人年金和子女給的生活費購買飼料，兒女、媳婦、子孫們也會幫忙添購飼料。女兒也表示，阿嬤生活簡單並非富有家庭，她每天粗茶淡飯，盡自己的力量幫助這些浪浪，餵食貓狗是阿嬤的生活重心，所以她過得很充實很快樂。

阿嬤也時常送餐給附近的獨居老人，送餐時也不忘帶食物給當地的小貓小狗吃，對她而言「能盡自己最大的能力幫助需要幫助的人」是最快樂的事。許多網友看完後也誇讚阿嬤，「謝謝您的愛心」、「阿嬷笑得那麼慈祥，一定是住在充滿愛心的環境裡才會長壽又快樂」、「都看哭了，阿嬤加油，謝謝妳」、「祝福阿嬤身體健康，一生平安」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

91歲嬤「不求回報」只求浪浪溫飽。（圖／臉書粉專「流浪貓兒狗兒的阿嬤」授權提供）

▲阿嬤和浪浪的相處就和朋友一樣。（圖／臉書粉專「流浪貓兒狗兒的阿嬤」授權提供）

關鍵字： 愛心浪浪流浪狗流浪貓

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