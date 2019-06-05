出門前下大雨！傲嬌二哈等到「耐心值歸零」　雨停後發飆了

超級沒耐性外出時間到.穿好雨衣看外面雨太大.讓她等雨小一點點.只多等一下下揪她出門-腮性地 #覺得淋雨也沒關係 由白肥美哈士奇Muse 發佈於 2019年6月3日 星期一

寵物小組／採訪報導

「等那麼久，原本要出門的興致全沒了！」哈士奇Muse這天穿好雨衣準備要出門上廁所，不料外頭竟下起了暴雨，沮喪的牠聽從阿姨林淑貞的建議，等雨小一點再出門。最後好不容易等到雨停了，林淑貞伸出手邀請愛犬一起出門，但Muse已經等到沒耐心，於是當場發起脾氣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主林淑貞4日在臉書寵物社團「哈士奇俱樂部」PO出這段視頻並說道，「Muse超級沒耐性，中午外出時間到穿好雨衣準備出門，看外面雨正大，讓她等雨小一點點，再出去只多等一下下，揪她出門塞性地。」後方註解Muse的內心話，「覺得淋雨也沒關係」、「風雨無阻就是要出門」。

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▲不滿等太久，哈士奇Muse好生氣！（圖／Facebook／白肥美哈士奇Muse）



▲喜歡出門玩的Muse。（圖／Facebook／白肥美哈士奇Muse）



影片中可以看到，哈士奇Muse趴坐在地板上，聽到阿姨說可以出門了，居然氣噗噗地把牽繩推走；只見牠一看到阿姨伸出手來邀請，立刻張嘴輕咬對方的手順勢推開，看起來真是很生氣。最後Muse沉澱了一下心情後，看到主人把門打開，趕緊從地板上爬起來開心地出門去，深怕沒跟到。

飼主林淑貞表示，「Muse生氣會像小孩一樣，如果要摸她、牽她都不給碰，她用嘴制止不是要咬就像人用手要揮開。」Muse是隻相當有個性的哈士奇，不太會拆家且很有自主想法，主人說話基本都聽得懂，也很有時間觀念。

▲▼上週六是Muse生日，阿姨想幫牠戴神力女超人頭套，但牠跑去躲在媽媽身後。（圖／Facebook／白肥美哈士奇Muse）



Muse鬧脾氣的影片在網路上曝光後，吸引數百名網友按讚，許多人看完都紛紛笑說，「耍大小姐脾氣...但站起來那霎用跳的看起來很開心！」、「跟阿姨耍脾氣XDD」、「哈哈哈鬧脾氣還是很可愛」、「真有個性耶」、「女神息怒啊～不要暴怒阿」、「看來要肉乾安撫」、「塞性地好可愛哦」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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