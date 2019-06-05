ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

出門前下大雨！傲嬌二哈等到「耐心值歸零」　雨停後發飆了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

超級沒耐性外出時間到.穿好雨衣看外面雨太大.讓她等雨小一點點.只多等一下下揪她出門-腮性地 #覺得淋雨也沒關係

白肥美哈士奇Muse 發佈於 2019年6月3日 星期一

寵物小組／採訪報導

「等那麼久，原本要出門的興致全沒了！」哈士奇Muse這天穿好雨衣準備要出門上廁所，不料外頭竟下起了暴雨，沮喪的牠聽從阿姨林淑貞的建議，等雨小一點再出門。最後好不容易等到雨停了，林淑貞伸出手邀請愛犬一起出門，但Muse已經等到沒耐心，於是當場發起脾氣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主林淑貞4日在臉書寵物社團「哈士奇俱樂部」PO出這段視頻並說道，「Muse超級沒耐性，中午外出時間到穿好雨衣準備出門，看外面雨正大，讓她等雨小一點點，再出去只多等一下下，揪她出門塞性地。」後方註解Muse的內心話，「覺得淋雨也沒關係」、「風雨無阻就是要出門」。

出門前下大雨！二哈等到氣炸發飆。（圖／Facebook／白肥美哈士奇Muse）

請繼續往下閱讀...

▲不滿等太久，哈士奇Muse好生氣！（圖／Facebook／白肥美哈士奇Muse）

出門前下大雨！二哈等到氣炸發飆。（圖／Facebook／白肥美哈士奇Muse）

▲喜歡出門玩的Muse。（圖／Facebook／白肥美哈士奇Muse）

影片中可以看到，哈士奇Muse趴坐在地板上，聽到阿姨說可以出門了，居然氣噗噗地把牽繩推走；只見牠一看到阿姨伸出手來邀請，立刻張嘴輕咬對方的手順勢推開，看起來真是很生氣。最後Muse沉澱了一下心情後，看到主人把門打開，趕緊從地板上爬起來開心地出門去，深怕沒跟到。

飼主林淑貞表示，「Muse生氣會像小孩一樣，如果要摸她、牽她都不給碰，她用嘴制止不是要咬就像人用手要揮開。」Muse是隻相當有個性的哈士奇，不太會拆家且很有自主想法，主人說話基本都聽得懂，也很有時間觀念。

出門前下大雨！二哈等到氣炸發飆。（圖／Facebook／白肥美哈士奇Muse）

▲▼上週六是Muse生日，阿姨想幫牠戴神力女超人頭套，但牠跑去躲在媽媽身後。（圖／Facebook／白肥美哈士奇Muse）

出門前下大雨！二哈等到氣炸發飆。（圖／Facebook／白肥美哈士奇Muse）

Muse鬧脾氣的影片在網路上曝光後，吸引數百名網友按讚，許多人看完都紛紛笑說，「耍大小姐脾氣...但站起來那霎用跳的看起來很開心！」、「跟阿姨耍脾氣XDD」、「哈哈哈鬧脾氣還是很可愛」、「真有個性耶」、「女神息怒啊～不要暴怒阿」、「看來要肉乾安撫」、「塞性地好可愛哦」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 哈士奇散步下雨鬧脾氣任性

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

吃飽秒衝廚房上演與餓的距離　喵昏倒地上瞇眼裝受虐：..

小胖貓天天來店裡大吃大喝！ 被唸還瞪人...沒吃飽..

「比壞人難抓」搞得滿頭大汗！　台南警充當牧羊人助羊..

偷吃魚遭逮！萌貓臭臉碎唸　下秒突伸手抓：吃一口就好

萌喵看到爸打包行李秒躺入　「裝娃娃」兩眼發直求帶走

【侑敏頻道】兔寶寶吃西瓜　搶食到臉都歪了直接崩壞！

歐告「剎車不及」高速衝撞鏟屎官 下秒竟落跑...網..

完美示範「溫柔版獅吼」！　威風雄獅擺好架式…一開口..

皮包骨黃狗嚇得夾尾狂吠　救援後秒躺懷裡：快摸摸我～

出門前下大雨！傲嬌二哈等到「耐心值歸零」　雨停後發..

一張圖看出狗狗超偏心！見男友燦笑賣萌　看媽媽就「垂..

前主人染毒癮　瑪爾患腫瘤、失明...媽用愛讓牠變健..

活潑水獺Otto慘倒欄舍　園區悲報：遊客亂丟食物害..

給我吃餅乾！貪吃貓伸手偷抓　被發現「1秒定格」裝乖

大象光靠「嗅覺」就聞出數量！　特異功能可以保命

影／把浪浪當親生孩子！91歲嬤用老人年金買飼料　只..

熱情遊客撥開垂簾　灰頸冠鶴通過2道防線意外「離家」

大陸航天首次海上發射成功　長征11號運載火箭12點..

跟Jennie一起剪大勢「娃娃瀏海」　減齡還能放大..

一樣是大腸癌3期！　賀一航和他「關鍵選擇」人生結局..

《追光者》翻唱版太紅！　金曲女歌手出面：原唱是我啊

老爸見惡犬攻擊女兒...奮力救援！手腳被咬傷「心臟..

藍寶堅尼「大牛」公開銷毀後　交通將修法沒入車輛拍賣..

端午連假蘇花公路施工路段不管制　全線恢復雙向通車

保險局警告！　保險公司不得以「高儲蓄險絕跡」行銷

她偷拍母親拿西瓜皮豪邁敷臉　萬人眼球全亮盯著螢幕左..

林瑞陽說到做到　6/6日擔任宜蘭觀光大使

寵物動物熱門新聞

傷重浪犬闖家　暖心柴狗窩讓給牠

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

黑狗出門散步！大媽：「養這個會..

奴才特製小床給汪　結局讓網笑歪

童星長歪？小灰貓長大崩壞眼神死

每次生氣都罵狗這句！把鄰居嚇壞

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

地鐵規定狗要裝袋　IKEA神袋..

漂亮姐姐就搭訕！阿北來買就不理

導盲犬不小心尿尿　店家忙安慰

歐告「煞車不及」高速衝撞姐姐

貓打刺蝟「碰刺」秒逃跑：痛QQ

阿金怕剪指甲　美容師一招牠秒睡

讀者迴響

熱門新聞

傷重浪犬闖家　暖心柴狗窩讓給牠

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

黑狗出門散步！大媽：「養這個會..

奴才特製小床給汪　結局讓網笑歪

童星長歪？小灰貓長大崩壞眼神死

每次生氣都罵狗這句！把鄰居嚇壞

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

地鐵規定狗要裝袋　IKEA神袋..

漂亮姐姐就搭訕！阿北來買就不理

導盲犬不小心尿尿　店家忙安慰

歐告「煞車不及」高速衝撞姐姐

貓打刺蝟「碰刺」秒逃跑：痛QQ

阿金怕剪指甲　美容師一招牠秒睡

媽媽抱別隻貓　吃醋喵氣到罵靠X

最新影片

更多

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接崩壞成新物種

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

吃飽秒衝廚房上演與餓的距離　喵昏倒地上瞇眼裝受虐：好餓

小胖貓天天來店裡大吃大喝！ 被唸還瞪人...沒吃飽員工立刻補滿

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面