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汪妹全身鬼針草！暖哥蹲下拔到「鬥雞眼」　媽感動：我心已融化

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牠全身鬼針草！暖哥蹲下拔到鬥雞眼。（圖／有點毛毛的／飼主卓巧薇提供）

▲每次看到妹妹身上沾滿鬼針草，哥哥都會幫牠一根一根地拔。（圖／有點毛毛的／飼主卓巧薇提供）

寵物小組／綜合報導

這兄妹情畫面太美我不敢看！媽咪卓巧薇這天帶著愛犬「頂叮」到屋外玩耍，沒想到狗狗立刻跑去草叢裡翻滾，回來後全身沾滿了鬼針草，她見狀氣得要教訓一番；未料，哥哥李玄承看到汪妹妹有難，趕緊停止手邊玩樂，並且走到頂叮的腳邊，接著蹲下幫牠拔鬼針草，溫馨的畫面讓一旁的媽咪看得當場融化。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

卓巧薇日前在臉寵物社團「有點毛毛的」PO出一則貼文並說道，「（頂叮）跑去草叢身上到處都是鬼針草，每次一聽到我要打妹妹，哥哥就會停下玩樂！很認真在拔妹妹身上的鬼針草。」畫面中，哥哥看到汪妹全身沾滿了不舒服的東西，立刻蹲下來要幫牠拔掉鬼針草。

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▲兄妹玩累了「貼臉依偎睡著」　汪「最暖心笑容」融化網（圖／網友卓巧薇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲頂叮去年4月底來到家裡。（圖／有點毛毛的／飼主卓巧薇提供）

▲兄妹玩累了「貼臉依偎睡著」　汪「最暖心笑容」融化網（圖／網友卓巧薇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兄妹玩累了，依偎在一起睡著。（圖／有點毛毛的／飼主卓巧薇提供）

透過2張不同時期的照片可以看到，似乎每次頂叮全身沾了鬼針草，只要乖乖原地坐下，後方就會有「專人」拔草服務；只見哥哥一根一根地拔，雙眼甚至認真到快要鬥雞眼，護妹行為超暖心！媽咪在一旁看了感動的說，「哥哥投入到快鬥雞眼，我心已融化～」

這組超暖的照片在網路上曝光後，不到一日就湧入1500多名網友按讚，許多人看完都紛紛留言說，「哥哥是暖男無誤」、「這照片好甜！」、「好哥哥，拍得好漂亮」、「融化了，真是好孩子」、「可以一起長大，真好」、「表情好專注啊！」、「看那眼神都可以感受到他滿滿的愛」、「認真的暖男，姨都被融化了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

相關圖文報導：

兄妹玩累了「貼臉依偎睡著」　汪「最暖心笑容」融化網

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關鍵字： 卓巧薇有點毛毛的米克斯頂叮

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