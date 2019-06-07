鳳頭燕鷗遭「戳仔」刺穿喉　搖頭狂甩弄不掉...最後帶牠一起飛！

<br>

記者吳鎮良／採訪報導

前陣子廖姓鳥友和李姓鳥友在河口邊發現，有隻鳳頭燕鷗在覓食的過程中，不小心被塑料垃圾卡住了喙，而且視線幾乎全被垃圾遮住，只見牠努力地走到水邊試圖解渴，不安地拍動翅膀，卻仍然無法掙脫，恐怕不能正常地進食、喝水，畫面讓人震撼心痛。沒想到，鳳頭燕鷗最近又被鳥友發現遭到「戳仔」（又稱：假土龍）攻擊！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書社團「拍鳥俱樂部」的李姓鳥友和廖姓鳥友，於本月一日前往蘭陽溪口拍攝鳥類的照片及影片，卻意外捕捉到一隻鳳頭燕鷗在覓食的過程中，被塑膠垃圾卡住鳥喙，怎麼甩也甩不掉。隔天，李姓鳥友重返蘭陽溪口，試圖追蹤卡住塑膠垃圾的鳳頭燕鷗，卻發現牠已不見蹤影。

請繼續往下閱讀...

▲鳳頭燕鷗被塑膠卡住鳥喙，彷彿戴上白色面具。（圖／拍鳥俱樂部李姓、廖姓鳥友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲鳳頭燕鷗不論怎麼甩，就是甩不掉卡在喉嚨的異物。（圖／拍鳥俱樂部李姓鳥友提供）



雖然被塑料垃圾卡住喙的鳳頭燕鷗消失了，但李姓鳥友則發現牠同伴的喉嚨處，掛著一條長約20公分的「長條物」，仔細一看，疑似是硬骨戳魚。透過照片中可以看到，這條假土龍用利齒緊緊咬住鳳頭燕鷗的喉嚨，許多鳥友都是第一次目睹這種罕見畫面。

拍鳥俱樂部負責人黃婷婷透露，照片中的鳳頭燕鷗到飛走之前喉嚨都掛著戳仔，而且鳥的嘴巴沒張開，感覺這條魚是直接從喉嚨的部位穿進去。她說，「若遭戳仔咬穿喉嚨，恐危及性命，眾多鳥友見到畫面後默默祈禱，希望牠平安無事。」

戳仔的三角頭比土龍長，身體的顏色屬於土黃色，而土龍則是黑褐色；最重要的是，戳仔若是養在自來水中，不到一天就會死掉，但土龍抓到後能存活的壽命比戳仔久，且有復原功力另外。另外，有鳥會的前輩說，「硬骨戳仔有牙齒，土龍沒有，很有可能是小戳仔咬破鳳頭燕鷗的喉嚨而卡住。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

相關圖文報導：

鳳頭燕鷗遭「塑膠卡喙」 越掙脫纏越緊吃喝都困難



▲這隻鳳頭燕鷗飛走之前，喉嚨仍掛著長條狀異物。（圖／拍鳥俱樂部李姓鳥友提供）