見主人手拿「天敵」　狐狸犬狂撥手阻止：這樣太危險～

▲掛念主人的模樣太可愛啦！（影／網友Joann Tsai授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

狐狸犬「哈利」視指甲刀為天敵，每次看到都會生氣地嗷嗷叫囂。這天家人模擬剪指甲的情境，哈利看到後馬上伸手阻檔，像是在告知主人這樣很危險，為奴才操心的模樣萌翻無數網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲哈利看到葛格拿著天敵，擔憂地上前阻止。

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「哈利不喜歡剪指甲，看到家人出現類似的動作，就會上前阻止。」影片中哥哥假裝在剪指甲，哈利拼命撥手提醒，發現效果不佳，便把手搭在主人身上，想藉此達到干擾的作用。最後哥哥不敵哈利溫柔阻饒的攻勢，只好摸摸愛犬來結束這場僵局。

▲哈利：我不喜歡指甲刀拉QQ。

▲汪：最喜歡跑跑了。

影片上傳到臉書社團「有點毛毛的」吸引許多網友按讚留言，「好乖」、「汪：那很危險啦！」、「貼心的哈利」、「汪：我覺得你會剪到肉」、「汪：齁！講不聽呢」、「指甲刀是狗狗的敵人」、「可愛到融化了」、「汪：我們不要剪指甲。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲哈利：你們瞧瞧～我穿這樣好看嗎？

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