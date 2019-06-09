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虎斑貓倒診療台全身抽搐　誤用「除蟲菊除蚤藥」惹的禍

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▲飼主誤用除蟲菊製除蚤藥，貓咪全身抽搐送醫。（影／安傑動物醫院授權提供，下同） 

寵物小組／綜合報導

使用除蚤藥千萬要小心 !安傑動物醫院日前在臉書粉絲專頁分享一則影片，貓咪倒在診療台上不斷抽搐，原來是誤用「除蟲菊」製劑的除蚤藥而中毒，所幸住院治療4天後已無大礙。院方也特別提醒，「貓咪千萬不要使用含除蟲菊的製品，購買除蚤用品前請先仔細閱讀說明並詢問清楚！」

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虎斑貓的主人向寵物店購買除蚤藥，卻未被告知含除蟲菊的藥品不能使用在貓咪身上，近日誤將狗用除蚤藥給貓咪使用，造成貓咪中毒全身抽搐。除蟲菊是殺蟲藥劑中的普遍成分，害蟲一旦接觸就會昏迷、麻痺，但貓咪無法代謝除蟲菊，一旦中毒會出現神經症狀，包括抽搐、嘔吐、不規則震顫、癲顯等，嚴重還可能肝衰竭死亡。所幸影片中的虎斑貓及時治療，住院4天後康復返家。

▲▼飼主誤用除蟲菊製除蚤藥，貓咪全身抽蓄送醫。（圖／《安傑動物醫院》授權提供）

▲虎斑喵倒在診療台上抽搐。

安傑動物醫院提到，除蟲菊製劑依合成物分為2種類型，第一類型只會有輕症，如運動失調、震顫、過度興奮等，如果誤食，需在1小時內催吐，若是不小心吸入或接觸，則須口服藥物治療，家用的殺蟲劑多為此類型。

第二類型則較為嚴重，除了會有第一類型的症狀以外，還會有嚴重流涎、及全身性的抽搐等症狀出現。如果出現第二類型的症狀，則需要住院治療，以症狀治療方式為主，施以輸液治療、電解質補充，及神經症狀的控制，多數在3-5天藥物代謝後，才會有明顯改善，偶發肝功能障礙，需要長期追蹤。

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關鍵字： 貓咪除蚤除蚤藥除蟲菊神經毒驅蟲

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