想用結界封住朕？小黑喵彈簧腿「一秒爆破」　越獄過程6萬奴驚呆

You call this a prison Karen ? pic.twitter.com/mqyeFBf01e — Aaron (@AaronMicron) 2019年6月7日

寵物小組／綜合報導

傑克，這實在太神奇啦！日本Twitter用戶「@AaronMicron」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻小黑貓疑似不滿自己活動的空間是封閉的，於是站在貓跳台上認真分析距離，接著向前衝刺，直接把塑膠板給撞破，破壞力十足的模樣驚呆6萬多名奴才。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，身形嬌小的黑色喵星人站在跳台上看著前方，一臉認真的模樣彷彿在用眼神規劃「越獄路線」；只見牠下秒用力朝前方一跳，前肢伸直一推，一面大塑膠板就這麼被撞飛！最後小貓自由自在地在地毯上散步，看起來相當愜意。

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▲小黑貓的雙腳像裝了彈簧般，跳得又高又有爆發力。（圖／翻攝自Twitter用戶「@AaronMicron」）



▲越獄成功的黑喵。（圖／翻攝自Twitter用戶「@AaronMicron」）



這段影片目前已累積800多萬次的觀看次數，以及60萬名網友按讚、分享，許多人看完都在底下留言說，「哈哈哈超強的」、「驚奇隊長裡那隻怎麼變色了」、「我家的貓怎麼跑出來啦！超愛破壞的」、「貓：我要用力飛」、「奴才，妳以為這方寸之地就能容的住朕的雄心大略？」、「跟我原本想像的畫面有點不一樣」、「我要自由！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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