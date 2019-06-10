媽寶歐告超愛跟！副駕駛座塞好塞滿　幾分鐘後嚇到「隱形」

▲孩子你躲到下面幹嘛啦！（圖／有點毛毛的／飼主李璇提供）

寵物小組／綜合報導

平常愛哭愛跟路的你，這次踢到鐵板了吧！高雄的飼主李璇‎這天準備去洗車，但是被愛犬李Q寶發現後，以為是要出去玩，立刻跳上副駕駛的位置坐好坐滿。最後當洗車人員要噴水柱時，李Q寶嚇得從位置上躲到腳踏墊上，耳朵開成飛機耳的牠臉上露出一臉緊張，讓一旁的飼主看了好氣又好笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

李璇日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這張照片並說道，「就叫你不要跟了，我只是要去洗個車而已，看到人家開始噴水你就嚇到躲在下面，哈哈哈跟屁蟲！」畫面中，李Q寶因為聽到車內有巨大的聲響，嚇得趕緊躲到下方藏好。

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▲李Q寶出發前的模樣。（圖／有點毛毛的／飼主李璇提供）

▲我需要收驚......（圖／有點毛毛的／飼主李璇提供）

只見牠耳朵開成飛機耳，像隻小海豹一樣，臉上的神情雖然緊張，但目光卻是緊盯著主人。此外，飼主李璇也曝光了一張李Q寶在還不知道會發生什麼事之前，在副駕的位置坐好坐滿，臉上滿是燦笑的模樣；沒想到才過沒多久，牠就躲到腳踏墊的位置塞好塞滿。

這樣可愛的照片不到一日就湧入將近3千名網友按讚，許多人看完都留言笑說，「找了很久才看到在哪裡哈哈哈」、「我也在找狗！」、「這根本就是隱形了」、「膽子跟著飛機耳一起飛走了」、「李Q寶你太可愛了」、「跟我家的一樣，怕水又要跟，真拿牠們沒辦法」、「有保護色呢」、「表情驚嚇」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲可愛的李Q寶雖然體型龐大，可內心卻膽小。（圖／有點毛毛的／飼主李璇提供）

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