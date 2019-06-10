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到此一遊？小琉球活珊瑚被簽「OO」2字　潛水客氣炸

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▲到此一遊？小琉球活珊瑚被簽「○○」2字　潛水客氣炸（圖／翻攝自臉書社團「靠北潛水」）

▲遊客潛水時在珊瑚上簽上名字。（圖／翻攝自臉書社團「靠北潛水」）

寵物小組／綜合報導

近日有網友在臉書社團「靠北潛水」貼出照片，他在小琉球杉福海域潛水時，看見有個珊瑚表面出現奇怪線條，近看竟是2個大大的中文字，疑似是被遊客「簽名」。他生氣又無奈，貼文表示，「我連靠北的動力都沒有了，看圖說故事，有人看得懂是哪2個字嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

照片一出，立刻引來撻伐，有網友依循珊瑚礁上的名字找到當事人臉書，對方也出面道歉，撰寫道歉文表示，「初學太興奮，現在知道以後潛水什麼都不能碰了，真的很對不起。」但不久後便關閉帳號。幸好後來其他潛水同好前往察看，留言回報，「早上特地下去拍的，字不見了，牠就長這樣，碰到會萎縮，過幾分鐘就又會跑出來了。」、「這顆是活珊瑚，碰到時觸鬚會縮起來，今天早上下去看時，已經恢復成原本的樣子了。」

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屏東縣琉球鄉全境隸屬大鵬灣國家風景區管轄，如果非經主管機關許可或同意，任意捕採魚、貝、珊瑚、藻類，採集標本或是養殖水產，造成損壞，將依照《風景特定區管理規則》面臨新台幣50萬元以下罰鍰，並且必須負責恢復原狀或者償還修復費用。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 潛水小琉球珊瑚大鵬灣國家風景區海洋生態環境保育

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