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亂咬衛生紙！屁柴被抓包緊咬不放　一鬆口「滿嘴泡泡」2萬網笑噴

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寵物小組／綜合報導

許多毛孩都對衛生紙有著深深的著迷，但這也苦了飼主們。日本有隻可愛的柴犬味噌（Miso），個性活潑可愛的牠在社群媒體上有將近3萬名粉絲追蹤。這天馬麻發現牠在客廳咬衛生紙，即使被抓包仍咬著不放，還好最後終於鬆口，而「滿嘴泡泡」的模樣也讓網友們笑翻！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主上月在Instagram用戶「misoshiba1017」PO出這段影片並說道，「味噌被迫要與衛生紙分開！」後方還打趣註解，「叛逆期」。畫面一開始，柴柴咬著一大捆衛生紙坐在客廳，眼神雖然裝出無辜的模樣，但沙發上被分屍的衛生紙已曝露了牠內在住了一隻小惡魔的個性。

 
 
 
 
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馬麻看到後先唸了愛犬幾句，接著要求味噌鬆口，把衛生紙交出來；只見柴柴看到主人伸出手來要拿衛生紙，嘴巴咬得更大力，說什麼都不肯鬆口，雖然最終不敵馬麻的臂力，但牠嘴裡也咬下一大口衛生紙，可愛的模樣就彷彿是滿嘴泡泡呢！

這則影片日前被臉書粉專「柴犬大學」分享轉貼，目前已累積20萬次的觀看次數，許多人看完都紛紛笑說，「證據還不快扔掉！」、「哈哈硬是不給，咬一口也開心」、「這隻柴柴真漂亮，可見主人一定很疼」、「這無辜的眼神，應該不是牠啦」、「我家這隻也超愛衛生紙的味道」、「衛生紙先動手的」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 柴犬柴柴衛生紙日本

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萌妹獻吻後害羞離場　被啾一下的柴哥幸福傻笑

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