影／神奇召喚術！伸手凹2下「萌Q生物」塞滿手掌　上千人驚：養活很不容易

記者吳鎮良／綜合報導

卡通裡主角只要一伸手，就能召喚出可愛萌獸的情節，在台灣真實上演！飼主陳丸丸日前在臉書PO出一段影片，當她對著空氣將手伸出，接著「凹2下」做出「過來」的動作，接著下秒居然就有一隻超可愛的生物從前方飛來，並且迅速塞滿整個手掌，影片曝光後引發上千名網友熱議。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

陳丸丸在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段影片，畫面中，在房間內的陳丸丸對著櫃子伸出右手，接著「凹2下」且嘴巴發出些微聲響；只見櫃子上似乎有什麼小生物在跳動，當牠看到主人的手勢後，一秒飛到手上去，並且迅速在手心裡塞好塞滿；仔細一看，原來是一隻小麻雀！

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▲一秒召喚麻雀過來。（圖／有點毛毛的／飼主陳丸丸提供）



▲這個眼神太犯規啦！！！（圖／有點毛毛的／飼主陳丸丸提供）



陳丸丸也在同則貼文中放出愛鳥的特寫照，從照片中可以看到，這隻小麻雀乖乖地窩在主人的手掌心上，看到前面有手機在拍攝，還懂得轉到正面給馬麻拍照。飼主表示，「這是我老公路邊撿到的麻雀寶寶，從沒什麼毛養到現在快一個月了，有時候很調皮有時候又很撒嬌。」

這段「一秒召喚麻雀」的影片不到一天，就湧入上千名網友按讚，許多人看到都紛紛留言說，「好可愛！」、「原來麻雀這麼乖」、「麻雀會聽話哦？」、「麻雀野性很強」、「用愛養活麻雀寶寶」、「真的很厲害！肯定非常用心照顧，牠才能對你這麼信賴！」、「不要野放了！這麼親人牠會不懂覓食，且能訓化成這樣，很不容易」

▲小麻雀當初受傷躺在路上，幸好被陳丸丸的老公帶去治療。（圖／有點毛毛的／飼主陳丸丸提供）



不過也有人表示，「麻雀！？這很難養吧」、「麻雀要養到親人真的厲害」、「怎麼養得阿？」、「小時候在外婆家常常撿到，可是都養不活」、「麻雀...曾經養過三天就咬舌自殺...您能養活甚至那麼乖，好佩服！」、「第一次看到有人成功養活麻雀」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

獸醫師指出，其實許多幼鳥一般都可養活馴化，麻雀亦然，有人養大後還可以停駐在主人肩膀上出遊。至於「麻雀關籠會咬舌自盡」的傳聞，獸醫師則表示，麻雀成鳥特別容易緊迫，養在籠內容易焦躁，導致會有喙部頻頻磨擦撞擊籠子的行為，這可能會受傷流血或舌頭斷裂，應該不是咬斷舌頭。

＊文中提及的麻雀是由飼主從小照顧到大，並不代表所有麻雀都如此親人，千萬不要覺得影片中的牠很可愛，就去路上抓麻雀來養喔！



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