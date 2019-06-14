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「謎樣黑色生物」眼神死！狗奴尷尬笑：一邊包一邊道歉

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▲「謎樣黑色生物」眼神死！狗奴尷尬笑：一邊包一邊道歉。（圖／網友陳意蒨提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Toby：媽媽...我看不到前方的路了。（圖／網友陳意蒨提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

「這幾天的大雨真是委屈我們家兒子了！」新北市永和區的飼主陳意蒨每到下雨天，要帶3歲愛犬「Toby」出門時，總是得「發揮創意」，想辦法利用手邊東西將Toby包滿包好，以免被雨淋濕感冒。但是媽媽包的手法太搞笑，總讓Toby一臉眼神死。

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「為了不讓牠淋雨，我只好這麼做」！只見飼主利用黑色大垃圾袋，將Toby包得密不透風，為了讓頭頂更固定，加碼用膠帶捆緊。可愛的Toby被包成這樣，瞬間變成石化狗，「牠就定在那邊不動，原封不動XD。」

▲「謎樣黑色生物」眼神死！狗奴尷尬笑：一邊包一邊道歉。（圖／網友陳意蒨提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）.

▲Toby趴下來嘆了一口氣～

由於Toby身體比較長，飼主很難找到合適的雨衣給牠穿。之前有一次，忽然下大雨，飼主拿起塑膠袋，罩住Toby的頭頂，模樣也是相當引人注目。飼主笑說，「我也是一邊包一邊跟牠道歉，同時也是一邊大笑哈哈哈，因為真的忍不住了。然後路人看到也都說『好可愛喔』這樣」。

▲「謎樣黑色生物」眼神死！狗奴尷尬笑：一邊包一邊道歉。（圖／網友陳意蒨提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Toby：唉～又是雨天。

飼主將Toby照片分享到「有點毛毛的」社團，PO文笑說「身為狗奴才的我們，為了不讓自家毛寶淋濕，應該怪招挺多的，可以分享一下嗎？」。網友看完紛紛留言，「怎麼包得跟之前的虐狗事件相似XD？」、「屁屁有留個洞嗎」、「右邊那張太好笑啦～看不到路啦」、「熊熊看到以為是丟包」、「打包帶走」、「好乖你怎麼玩牠怎麼受」。

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▲「謎樣黑色生物」眼神死！狗奴尷尬笑：一邊包一邊道歉。（圖／網友陳意蒨提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Toby有個黑貴賓弟弟。

▲「謎樣黑色生物」眼神死！狗奴尷尬笑：一邊包一邊道歉。（圖／網友陳意蒨提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小Toby個性膽小，但卻很喜歡找陌生人撒嬌。

更多精采影片：

關鍵字： 柯基黑色生物垃圾袋雨衣

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