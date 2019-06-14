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貓咪霸佔機車惡行遭PO網　萌喊一聲「啊」網全淪陷：都讓牠！

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▲▼貓咪霸占機車，超萌叫聲讓網淪陷。（圖／網友許大仁授權提供）

▲貓咪霸占機車，萌叫一聲讓網淪陷。（圖／網友許大仁授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

機車被聖上徵收啦！嘉義美貓「貝貝」這天又強行霸佔家人的機車，一屁股坐在椅墊上，看見人也不肯挪動，可見牠意志堅決，就是不讓人順利出門！飼主許大仁將這段貓咪惡霸影片上傳到臉書社團「愛貓聯盟」，沒想到反而一堆網友被貝貝的外表、聲音萌翻，紛紛直呼「都給牠！」。

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▲▼貓咪霸占機車，超萌叫聲讓網淪陷。（圖／網友許大仁授權提供）

▲貝貝是14歲的「美魔喵」。

從影片中可以看到，貝貝搶奪機車佔地為王，肥嫩嫩的屁股壓在椅墊上，看到人也不肯起來，還輕輕地叫了一聲，似乎要人「滾」！許大仁接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當時正要騎車出去，結果一出家門就看到機車被貓佔走，甚至一臉不願歸還的樣子，最後只好把牠拎下來，才結束這場爭車之戰。貝貝除了會搶機車以外，還非常喜歡霸佔桌子耍廢，一跳上桌子就啟動故障模式，怎麼樣也不肯起來。

▲▼貓咪霸占機車，超萌叫聲讓網淪陷。（圖／網友許大仁授權提供）

▲貝貝翻肚躺桌面裝「故障」不起來。

▲▼貓咪霸占機車，超萌叫聲讓網淪陷。（圖／網友許大仁授權提供）

▲喵：上繳罐罐是明智的決定。

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貝貝霸占機車影片上傳後，立刻有不少網友被喵萌翻，也有人逗趣留言，「叫版主直接載著走的概念」、「帶他出門^^」、「收保護費的臉」、「奴才所有東西都是朕的！」、「這路是我的，這車是我的，你，也是我的！」、「叫聲好可愛❤」、「那個叫聲好銷魂」、「拿罐罐來贖車哦」、「好漂亮的喵」。

 

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關鍵字： 貓咪機車霸佔

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