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健康檢查還能吃到大G腿？　快來東寵健行、蘆竹店搶好康

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▲蘆竹、健行店「歡樂試吃會」慶開幕　義診還送多汁大G腿（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲毛爸媽們快帶著寵物來搶好康吧！（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲健行店、蘆竹店即將於本周末開幕囉！6月15、16日起，將會展開一系列的慶祝活動，毛小孩「食衣住行娛樂」樣樣都有好康可以撿。除此之外，最重要的健康，寵物雲也替毛爸媽們想到了，由資深獸醫師陳正倫免費義診，排名前50的小朋友，還能把「多汁大雞腿」帶回家！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼健康檢查還能吃到大G腿？　快來東寵健行、蘆竹店搶好康（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供）

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▲可愛的「黑豆妹」已經搶先體驗美容服務！（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供）

開幕慶期間，店內許多犬貓飼料「買一送一」，還有超誘人的貓砂「1元」加購價，單筆消費滿500元還送罐罐呢！吃飽飽，當然也要打扮漂亮，會員將享有限定的「美容體驗價」，如果連包2個月的美容服務，還有集點以及8折超值優惠。

下周開始，蘆竹與健行門市將與愛心媽媽接洽、合作，在店內設置「愛心中途專區」，為許多需要幫助的流浪動物尋找一個家。各位飼主在為毛孩「血拼」採購的同時，也歡迎邀請親朋好友一起來走走，也許就能遇見改變您一生的貼心寵物呢！►►►看更多東森寵物雲商店資訊按這邊。

▲▼ETtoday東森寵物雲竹東店義診活動。（圖／東森寵物雲竹東店提供）

▲義診活動也來了。（圖／東森寵物雲竹東店提供）

東森寵物雲目前仍在持續擴大，增加據點，未來也會進軍南台灣，並推出創新的服務，現正與嬌寵寵物醫療團隊合作，由義診過上千隻毛小孩的陳正倫醫師在各店進行巡迴健檢，希望讓毛小孩獲得更多的照顧，創造寵物業的新高度，邁向全台寵物業的第一品牌。

▲蘆竹、健行店「歡樂試吃會」慶開幕　義診還送多汁大G腿（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲前50名健康寶寶還有大雞腿。（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供）

東森寵物雲提供食、衣、住、行各個層面的服務，秉持友善動物的理念，期許每個毛小孩都能獲得妥善的照顧，不僅幫飼主尋找優質、超值的寵物用品、安全有保障的食物，專業的服務團隊也提供諮詢和美容服務，讓毛小孩健康又美麗，也透過各種節日的活動，拉近人與寵物之間的距離，讓牠們更貼近人的生活。

【蘆竹店、中壢健行店歡慶開幕．優惠總整理】

★限定超殺優惠
（1）知名犬貓飼料買一送一（Beyond、冠能、法米納、柏萊福）
（2）超值1元加價購（飼料體驗包、潔淨貓砂）
（3）會員限定美容洗澡體驗價：小型犬199、中型犬299、大型犬599
（4）美容洗澡連包2個月享8折優惠，集點活動滿5點後，第6次美容洗澡消費再打8折
（5）犬貓商品單筆消費滿500元送罐罐（小動物送草跟飼料體驗包）

★寵物飼料歡樂試吃會
6/15（六）16:00-20:00「品果啓蒙」蘆竹、健行門市同步舉辦
6/16（日）14:00-18:00 「雀巢Beyond」健行門市歡樂試吃會
6/23（日）14:00-18:00 「雀巢Beyond」蘆竹門市歡樂試吃會

★免費巡迴義診
6/16（日）13:00-19:00蘆竹門市
6/23（日）13:00-19:00健行門市
前50名，還加碼贈送「奇啃雞腿」1隻！（市價59元）

【門市資訊】

桃園蘆竹店
電話：03-3120236
地址：桃園市蘆竹區南昌路266號
營業時間：11:00-22:00
美容營業時間：11:00-21:00
美容公休日：無

中壢健行店
電話：03-4283402
地址：桃園市中壢區健行路178號
營業時間：11:00-22:00
美容營業時間：11:00-21:00
美容公休日：無

【6月份義診時間】

第一場
時間：2019/06/01（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲苗栗店（苗栗縣苗栗市中正路109號）

第二場
時間：2019/06/08（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉松林村新興路56號1樓）

第三場
時間：2019/06/15（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路3段224號1樓）

第四場
時間：2019/06/16（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲桃園蘆竹店（桃園市蘆竹區南昌路266號 / 南順八街63號）

第五場
時間：2019/06/22（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號、214號）

第六場
時間：2019/06/23（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲中壢健行店（桃園市中壢區健行路178號）

第七場
時間：2019/06/29～30（六～日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音。

關鍵字： 東森寵物雲商店蘆竹門市健行門市義診開幕優惠促銷試吃

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