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床上出現「謎樣翅膀」！貪吃貓心虛頭低低　網放大一看：太可怕

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床上出現謎樣翅膀，2貓心虛低頭。（圖／有點毛毛的／飼主‎蘇秀燕提供）

▲床上突然出現半片「謎樣翅膀」！（圖／有點毛毛的／飼主‎蘇秀燕提供） 

寵物小組／綜合報導

居然連這個也吃下肚！台北市的飼主‎蘇秀燕日前在家中發現「半片翅膀」，由於上頭有類似牙齒的咬痕，於是她立刻想到是家裡2名主子做的好事。果然，在逼問的過程中，喵星人相當地有默契，一起乖乖坐在原地且雙眼不敢直視馬麻，表情相當心虛！而這「謎樣翅膀」的真相也嚇壞不少網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

蘇秀燕在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一則貼文並說道，「2豬都給我過來，把話講清楚！」照片中可以看到，2喵雖然一隻坐在床上、一隻坐在地板，但這時都變得非常乖，而且頭一直壓低低的，完全不敢抬起頭來看著主人，似乎知明白自己做錯事了。

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床上出現謎樣翅膀，2貓心虛低頭。（圖／有點毛毛的／飼主‎蘇秀燕提供）

▲▼2隻兇手在被訓話的過程頭壓超低。（圖／有點毛毛的／飼主‎蘇秀燕提供）

床上出現謎樣翅膀，2貓心虛低頭。（圖／有點毛毛的／飼主‎蘇秀燕提供）

若仔細看這「半片翅膀」會發現，它的顏色屬於咖啡色漸層，而且有明顯的紋路，最上方還有牙齒的咬痕，明顯是2喵啃食的。其實這翅膀的「主人」就是蟑螂，那天喵星人可能一看到牠的蹤影，就立刻把牠解決了！讓馬麻一看到便驚訝的說，「蟑螂呢？為什麼只剩下這一點點的翅膀而已？」

這則貼文不到3小時就湧入700多名網友按讚，許多人看完都紛紛留言笑說，「今天加菜，補補身」、「喵：在我肚子裡了」、「分享餐的概念」、「一人一半感情不會散」、「孝順的孩子留了一點翅膀給妳XDD」、「太可怕了！」、「當點心囉～」、「蟑螂公主的玻璃鞋...」、「一個吃頭一個吃身體」、「這也是我最害怕發生的事了」。

小強雖然不至於害貓咪生什麼大病，但有很大的可能會讓貓咪感染到寄生蟲哦！如果發現家裡的喵星人吃下小強，最好要小心觀察一二天，看看是否有出現拉肚子或是嘔吐的現象，若是有任何異常請不要拖延盡速就醫！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 蘇秀燕貓咪蟑螂有點毛毛的

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