貓界網美躺奴才腿熟睡...一聽呼喊秒抬頭　2分鐘讓你對貓咪改觀

寵物小組／綜合報導

比起大多很熱情的狗狗，貓咪往往給人比較冷漠的印象，但貓界網美豆漿的奴才阿晧表示，要用這支影片讓大家改觀，給大家看看什麼是「叫了一定會有反應的貓」，影片不到一日就突破6萬次的觀看次數，引發網友熱議！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

漿爸阿晧日前在臉書粉專「豆漿 - Soybean Milk」PO出這段影片並說道，「本宮就靠這支影片征服藍星人！快讓大家知道喵星人有多Q」。畫面中，不管豆漿娘娘在奴才腿上睡得有多熟，只要牠一聽到奴才呼喊自己的名字時，便會立刻轉頭且發出喵的一聲回應。

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▲豆漿娘娘只要一聽到奴才的呼喊，就會立刻轉頭。（圖／臉書粉專「豆漿 - Soybean Milk」授權提供，下同）



▲豆漿外型漂亮個性好，是許多奴才心目中的女神。



過程中可以看到，調皮的漿爸一看到愛貓在自己的腿上睡覺，便開口叫了「豆漿」一聲；只見豆漿一聽到這熟悉的聲音，立刻抬頭或是轉頭和奴才四目交接。這超萌的回眸，還有那聲一定會答覆的「喵」聲，被網友笑說，豆漿跟奴才的影片根本又是來放閃的。

影片在網路上曝光後，吸引上百名網友在底下留言說，「豆漿真的是可愛到極點！每次一叫都會回應！」、「其實你是想炫耀豆漿每天躺在你腿上睡覺吧」、「我家女鵝也是都這樣回，各種叫聲完全一樣，很可愛」；不過也有不少人將目光注意到漿爸的內褲，「總共有87件花色」、「其實是在展示內褲有幾種花色」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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