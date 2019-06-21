聖上「爽搭便車」巡視領土　超Chill退場網笑翻：老司機

▲OA：本喵沒事就在家裡開開車～（影／飼主Fan Fei提供）

寵物小組／綜合報導

米克斯「OA」個性古靈精怪又聰明，只要看到掃地機器人經過，便會趕快跳上去「搭便車」，愜意地趴在上面巡視「領土」，一臉放鬆地窩在上面逛大街。飼主Fan Fei將毛孩「兜風」的模樣拍攝下來，還記錄到喵星人「華麗退場」，讓許多網友笑翻了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲OA坐ㄅㄨㄅㄨ！（圖／飼主Fan Fei提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲活潑可愛的OA快要1歲了。

▲OA個性少根筋。

▲OA和遊戲畫面一模一樣！

Fan Fei向《ETtoday寵物雲》表示，平常會玩「模擬市民」，遊戲裡面也有1隻愛兜風的貓咪，因此看到OA「搭便車」時，真是感到美夢成真，「養到第6隻，終於達成願望了！」她也提到，這孩子在家年紀最小，神經卻超大條，天不怕、地不怕，2個月大的時候就自己跳上掃地機器人玩耍。

▲OA開心地躺在滿地紙巾上炫耀。

▲小時候就很可愛了。

▲OA和小屁感情超好。

Fan Fei也笑著說到，OA非常活潑、好動，平常在家就喜歡追著哥哥姐姐跑，搗亂功力也很高端，不但會跑去偷菜，還曾經把廚房紙巾全部抽光撕爛，「牠和老四『小屁』感情最好，每天都膩在一起、互舔，有一天舔到一半就啃一口，搞得人家嘴巴留下咬痕了。」

▲Fan Fei家中共有6隻貓貓。

▲Q萌的小OA。

這段逗趣的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」以後已經累積4千多讚數，許多人都被OA超Chill的模樣笑翻，紛紛留言，「專業老司機！」、「牛仔很忙～」、「開車還穿西裝！」、「頭手勿伸出車外XD」、「會不會有90%貓奴買這個，其實是為了讓主子當交通工具？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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