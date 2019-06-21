上廁所場面浩大！家人撐「豪華大陽傘」怕牠淋濕　網笑：皇上出巡

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記者吳鎮良／採訪報導

「主子，您等等奴婢阿～」雲林的飼主陳禾屏前陣子在臉書分享一段有趣的影片，內容是當天下著大雨、風也很強，可10歲的愛犬妮妮必須要上廁所，於是家人便想出一招來克服眼前的困難，那就是替牠撐傘，而且還是拿出擺夜市用的營業用傘，場面浩大的模樣看傻了上百名網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主陳禾屏在臉書寵物社團「拉布拉多の瘋狂」分享這段影片並說道，「看看娘娘是怎麼上廁所的。」畫面中可以看到，家人撐著大陽傘向前走，妮妮隨即緊緊地依靠在一旁，躲在傘下避雨；只見牠著急的走到一處後，接著屁股壓低開始上廁所，過程中牠還把頭高仰起來，模樣看起來相當霸氣！

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▲家人賣力地撐著大陽傘替愛犬遮雨，沒想到最後還是一身濕。（圖／飼主陳禾屏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲家人緊跟在妮妮一旁，模樣彷彿是皇上和奴婢。（圖／飼主陳禾屏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



拉布拉多犬「妮妮」上完廁所後還不打算回去，由於連日的大雨害牠一直困在家裡，導致有段時間都沒出門散步，好不容易抓到這時機，還有家人撐傘的服務，當然要好好利用。影片中，妮妮沿著沙包一步步走到門口處，家人見狀後也緊跟在一旁守著，逗趣的畫面讓錄影中的馬麻忍不住笑出聲。

陳禾屏表示，「我們住在雲林古坑鄉比較山上的地方，又因為前幾天連日的大雨一直下不停，加上我們住的地方非常大，牠那天已經非常想上廁所，我們只好想出這個辦法讓牠上廁所。」妮妮的個性非常活潑，即使今年已經10歲了，但有時還是像小朋友一樣愛玩。

▲今年10歲的妮妮個性活潑、愛玩。（圖／飼主陳禾屏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲妮妮是大球控，只要看到球球都想要玩。（圖／飼主陳禾屏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



這段有趣的影片很快就在網路上傳開，許多人看完都紛紛在底下留言笑說，「太可愛了！這影片不能讓我們家拉拉看到...」、「皇上出巡來著」、「原來我以前都用錯雨傘了啦！難怪都被雨淋的亂七八糟的」、「小的還不快點跟上」、「現在的僕人越來越稱職了」、「真的是一名公主」、「搧風的去哪了XDD」、「這傘未免也太大了吧」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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