影／4月大阿金偷吃被罵　700人見「無辜萌臉」求情：牠只是孩子～

寵物小組／採訪報導

看在你可愛的份上，這次先放你一馬！台中有隻4個月大的黃金獵犬「迪迪」，平常時都表現安靜又淡定的牠，只要一看到食物就會露出本性。這天迪迪趁家人不在家，居然把櫃子裡的餅乾整包吃光光，事後被馬麻罵的牠，裝出一臉無辜的表情，讓700多名網友看了紛紛替這貪吃的小子求情。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲迪迪因為偷吃餅乾被馬麻罵。（圖／飼主Maggie S提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



請繼續往下閱讀...

飼主Maggie S日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並氣噗噗說道，「一隻只想活四個月的小狗。」畫面中，迪迪因為偷吃櫃子裡的餅乾而被馬麻罵，眉頭緊緊皺著，心情感覺相當低落；只見牠越到後面，頭壓得越低，似乎真的聽得懂馬麻說的話，表情讓人看了相當不捨。

▲▼目前4個月大的迪迪平常都很安靜，除了看到食物......。

那時候馬麻才剛回到家，突然看到地上怎麼有吃完的餅乾袋子，而且還囂張的放在門口。Maggie S表示，「因為我都有收在櫃子裡面，裡面應該還有半包吧，完全沒想到牠居然會開櫃子！而且那是牠第一次吃到人吃的東西，我非常擔心。」

這段影片不到一天就湧入700多名網友按讚，數百人都紛紛留言，「哈哈哈眼神飄移也太可愛」、「汪：麻麻...我看到上面寫著非油炸」、「眼神閃爍不定（心虛了）」、「好無辜的眼神啊」、「為美食，吾寧死」、「快帶牠去給醫生看比較實在」、「牠的表情真的有在反省XD」

▲汪：我吃故我在～

另外也有不少人替迪迪求情說，「有東西不吃活著幹嘛呢」、「別罵牠了」、「原諒牠啦，牠知道錯了！」、「就是要吃過才知道能不能吃XDD」、「小孩子都喜歡吃零食嘛」、「好可憐喔～過來叔叔這邊」、「誰叫燒番麥太香了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影音：