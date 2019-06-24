孤獨喵找「穿牆同伴」玩耍　原地等16秒傻眼轉頭：還要多久？

寵物小組／綜合報導

這下真的誤會大啦！抖音APP用戶「Fxxvvf」有段影片最近網路上瘋傳，內容是有隻孤獨的貓這天看到牆壁上看到一位同伴，開心地走上前去迎接對方，不過等了一段時間後，這位「同伴」遲遲卡在牆壁上不肯出來，讓在一旁癡癡等待的喵星人好傻眼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友艾比20日在臉書寵物社團「愛貓聯盟」轉貼這段視頻，並以貓咪的口吻說，「呃⋯⋯大哥 我看了你很久了 你在牆壁要多久才出來陪我玩？」畫面中，灰白色的貓咪坐在櫃子上，抬起頭望著卡在牆壁上的同伴，目不轉睛的模樣似乎非常期待對方的到來。

▲喵星人站在櫃子上等著同伴出來......。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Fxxvvf」）

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▲似乎等的有點不耐煩了XDD（圖／翻攝自抖音APP用戶「Fxxvvf」）

無奈的是，喵星人等了16秒左右，這位在牆上的同伴不僅還沒出來，甚至是連動都沒動一下，看到眼前奇怪的畫面，這讓牠轉頭望著主人，彷彿在說，「牠還要多久啊？」不過事情的真相可能會讓喵星人失望，因為在牆壁上的橘貓，只是一張壁貼，而非能玩耍的同伴。

影片曝光後吸引上千名網友按讚分享，許多人看完都在下留言笑說，「哈哈哈在期待什麼啦」、「突然轉頭笑死XDD」、「原來牆上的喵不是貓」、「我還以為真的卡在牆壁裡面...」、「這壁貼也做得太逼真了吧！」、「感覺牠很希望有人能跟牠玩」、「等到天荒地老也沒用的」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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