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大白雞準時叫鳴...交叉步掩面吼「悲情抖音」　網一聽笑翻：失戀了？

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寵物小組／綜合報導

你聽過這樣子的雞啼聲嗎？抖音APP用戶「131o2118577」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有戶農家的大公雞這天看到太陽升起，按照慣例地發出宏亮的叫鳴聲，只是這天不知道怎麼回事，叫出的聲音不停地顫抖，彷彿像是在哭一樣，不僅一旁的飼主笑翻，也讓許多名網友哈哈大笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

黃姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並笑說，「哈哈！這隻雞怎麼了？」畫面中，帥氣的大白雞在籠內腳踩交叉步，接著仰起頭、脖子伸長，發出高亢的雞啼聲；可以聽到這聲音雖然宏亮，但卻斷斷續續的，而且公雞在叫的同時，臉還埋在角落，搭配這獨特的雞鳴聲就彷彿像是一名失戀的人。

大白雞高速抖音　網笑翻：失戀了（圖／翻攝自抖音APP用戶「131o2118577」）

▲大公雞踩交叉步，叫出一聲超高速抖音的雞鳴聲。（圖／翻攝自抖音APP用戶「131o2118577」）

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這段影片分享不到一小時，就有數十名網友轉貼到各個寵物社團，許多人看完都在底下打趣地笑說，「哈哈哈這也太可愛了吧」、「應該是故障了」、「電池沒電囉～」、「丹田沒力，需要吃XX運功散啦」、「這是在哭還是在笑」、「牠可能失戀了」、「聲音聽起來有夠悲痛的」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 公雞抖音雞鳴雞啼

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