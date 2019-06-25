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影／法鬥掰咖吃力拖地爬　娘揭「心機真相」網笑翻：還我眼淚！

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寵物小組／綜合報導

原來是名老司機啊！台北市的飼主陳皮梅這天看到愛犬「胖荳」拖著腿在柏油路上爬行，並且吃力地用前肢拉著後腿前進，她將這畫面錄下且分享到網路上，結果許多人看了都相當心疼，不過當馬麻公布背後的真相，網友們看了卻都笑說，「還我眼淚！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

陳皮梅日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段影片，並以狗狗的口吻說，「家人說我長大了，要自己出去賺錢惹，所以我先來練習一下爬爬（汗水），晚上叫阿公載我去夜市賺錢錢。」畫面中，法鬥犬可憐地拖著腿在地上爬行，還勉強用右後腳輔助，拖到一半似乎沒力了，便趴著休息片刻。

法鬥掰咖拖地爬，娘揭真相網笑翻！（圖／有點毛毛的／飼主陳皮梅提供）

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▲法鬥犬拖著後腿前進，模樣相當可憐。（圖／有點毛毛的／飼主陳皮梅提供）

法鬥掰咖拖地爬，娘揭真相網笑翻！（圖／有點毛毛的／飼主陳皮梅提供）

▲看到主人在附近，牠突然站起來，接著又趴下裝可憐。（圖／有點毛毛的／飼主陳皮梅提供）

只見胖荳一發現主人在附近，立刻站起身子換個方位，接著又趴下去，接著裝出淚眼汪汪的表情望著主人；牠看到主人不理牠，於是轉過頭繼續爬行，方向似乎是朝著狗窩前面的飯碗前進。最後馬麻對著愛犬說，「荳荳你可以走路嗎？」下秒胖荳果然聽話的站起來，不過沒幾秒又趴下了。

法鬥掰咖拖地爬，娘揭真相網笑翻！（圖／有點毛毛的／飼主陳皮梅提供）

▲胖荳乖乖聽主人的話站起來，結果走沒兩步又趴下了。（圖／有點毛毛的／飼主陳皮梅提供）

究竟法鬥犬胖荳裝跛腳的用意是為何呢？對此，馬麻則回覆說，「應該是想去偷吃大哥的飼料，先裝沒事在附近遊走。」影片不到4小時就湧入將近700百名網友按讚，許多人看完都笑說，「在幹嘛啦！超級可愛的」、「要當詐騙犯啦」、「很會演的毛小孩」、「把我的眼淚還給我」、「哈哈！假鬼假怪」、「籠子裡有亮點～太厭世」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 陳皮梅‎法鬥戲精掰咖有點毛毛的

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