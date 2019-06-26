乖巧幼幼不亂叫、做過籠內訓練　去新家9天被退養「眼神全變了」

寵物小組／採訪報導

養了就是一輩子的承諾。台中市太平區有隻可愛的米克斯幼幼（暫名：甜粿）個性乖巧又安靜，也不會在室內大小便，6月15日被一名飼主認養帶回家，正以為從此要得到幸福的牠，卻在9天後被飼主退養，而內心受傷的甜粿現在也變得有些沒自信。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉專「台中寵物旅館 御毛屋寵物世界」日前PO出一段甜粿被退回後的影片並註解，「我被退養了，我很乖，我不會亂叫，不會亂大小便，我會當個好孩子，有人願意帶我回家嗎？」畫面中，甜粿乖巧地坐在地板上，沒有亂跑或吠叫，是名安靜又穩定的乖女孩。

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▲黑幼幼「甜粿」被退回後眼神變得沒有自信。（圖／臉書粉專「台中寵物旅館 御毛屋寵物世界」提供，下同）



▲甜粿已結紮、有打晶片、體內外驅蟲、做過籠內訓練，個性非常溫和穩定。

影片過程中可以看到，甜粿自從被退養後，牠的眼神經常流露出沒自信的感覺，似乎也很困惑「自己哪裡不夠好」。工作人員表示，「甜粿已結紮、有打晶片、體內外驅蟲、做過籠內訓練，個性非常溫和穩定，退養是人的問題不是狗狗的問題，牠大小便會在室外，關著也不會亂叫，讓人不捨的一隻狗狗，退回來以後變得沒有自信，看了真的很難過，給這乖狗一個家吧！」

▲想要認養甜粿的網友建議先到現場和狗狗互動。

這段影片不到一日就湧入2萬次的觀看次數，網友看了也相當不捨，紛紛轉貼到各個寵物社團增加狗狗的曝光度，許多人看完都留言說，「好漂亮的歐告！不解為何被退養，祝福早日找到幸福」、「祝福您早日找到疼愛妮一輩子不離不棄好主人」、「我愛上她的眼睛了」、「寶貝不要沒自信，一定會有疼愛妳的人出現」、「歐吿中的極品」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

認養資訊：

台中市太平區樹孝路482號/御毛屋寵物世界

電話2391-5810《歡迎預約時間跟小狗互動》

※認養需年滿20歲。

※認養需簽立切結及相關文件。

※認養不棄養，請確認自己做好相關準備。