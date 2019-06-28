休園10天重新開放！　台北市立動物園29日「健康見客」

▲10天不見，（圓仔）超想念大家的！（圖／台北市立動物園提供，下同）



寵物小組／綜合報導

大朋友小朋友久等了！台北市立動物園「不對外開放」進入最後一天，明天就要重新開園，大家是不是很想念「圓仔」傻萌的臉龐、紅鶴們一派悠閒的優雅身姿、以及水獺家族充滿活力的追趕跑跳呢？動物園工作人員卯足全力、馬不停蹄的工作終於告個段落，動物朋友們也元氣滿滿，準備為大家呈現全新的臺北市立動物園。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

為了歡慶明天(6/29)重新開園與「電子化收費系統」正式上線，園區準備多項限定禮物要送給大家！第一、俗話說的好：早起的鳥兒有蟲吃，活動期間6月29日至7月1日共三天，每天前200名入園民眾將獲得小禮物一份。第二、台北市立動物園的粉絲專頁已經公開「電子化收費系統」操作影片，只要於6月29日當天來園，在FB公開分享影片並tag一個好友，就可以得到限量300份的好禮。最後一份大禮就是，第10萬位入園的遊客將可以一人獨得慶祝神秘禮！好禮不藏私，趕快帶著親朋好友來到動物園，大獎就有可能是你的！

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▲台北市立動物園「電子化收費系統」正式上線（自動售票機）。



▲10天不見，小爪水獺的新生寶寶是不是又長大了許多了呢？！



還記得前幾天為大家介紹的「電子化收費系統」，方便的悠遊卡、一卡通、有錢卡和icash2.0等電子票證「嗶一下」快速入園，還有全新的網路購票系統可供民眾手機購票（一機限一票），只要掃描手機上的QR Code就可入園。但有人說紙票卷是回憶，甚至蒐集著從以前到現在的動物園門票，請大家不用擔心，在自動售票機與人工售票窗口還是可以買到紙票劵，親切的售票員依然會為大家服務，讓紙票拿在手上的溫度與珍貴的回憶還能延續下去。

台北市立動物園經過了10天的「不對外開放」，說長不長，說短不短，就在明天即將重新開園，大家的期待與加油打氣，工作人員與動物朋友都收到了，明天將帶給大家一個煥然一新的台北市立動物園。趕快趁暑假的第一天大手牽小手，來趟不一樣的動物園之旅吧！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲動物園的「電子化收費系統」可以使用悠遊卡、一卡通、有錢卡和icash2.0等電子票證。